‘Doorstart Tuunte was vooropgezet plan’

Afgedankt, aan de kant gezet, als oud vuil behandeld. Zo voelen ex-werknemers van modeketen Tuunte zich. Vorig jaar kwam Tuunte-personeel, vaak al wat ouder en met lange dienstverbanden, op straat te staan na een faillissement.

Tuunte heeft het bankroet gebruikt om van medewerkers met vaste contracten af te komen, vindt vakbond CNV Vakmensen. De bond vecht het ontslag aan namens ruim honderd oud-medewerkers. Deze donderdag zijn meer dan vijftig ex-personeelsleden naar de rechtbank in Zutphen gekomen, waar de civiele rechtszaak dient. „Het lijkt wel een reünie”, merkt de rechter op. „Alleen geen feestelijke.”

Janine Wehning uit Enschede (40) werkte 22 jaar bij Tuunte. Na de doorstart in september staan er nu „jonge meiden” in de winkel in Glanerbrug waar zij jarenlang kleding verkocht. „Echt pijnlijk.”

Hetzelfde in Doesburg. Evelien Cevaal (61) uit Drempt heeft daar 17 jaar haar „hele ziel en zaligheid” gestoken in haar werk bij Tuunte. Ook zij en haar collega’s zijn vervangen door „jonge, onervaren meisjes”, zegt ze. Ze hebben geweigerd ze in te werken. Collega Willeke ten Zijthof oordeelt: „Er is een vies spelletje gespeeld.”

De vakbond stelt dat er al een plan was voor een doorstart voordat het faillissement in augustus 2017 werd uitgesproken. Volgens de bond was er sprake van een zogeheten ‘pre-pack’. Tuunte, een keten met vooral winkels in Gelderland en Overijssel, is na het faillissement in handen gekomen van twee partijen: Roose en Zoef Investments. Van de 44 winkels bleven er 23 over, 35 van de 260 werknemers hielden hun baan. Er werken nu nog 120 mensen.

In Roose participeren de familie Segeren van Jola Mode en René Rootinck. Vanaf 2012 was hij ook al mede-eigenaar van de modeketen, toen met Mc Yawl Participaties. Mc Yawl wilde in mei 2017 niet meer verder. Tuunte leed al jaren miljoenen verlies.

Mensen die betrokken waren bij de doorstart, zijn voor het faillissement al bij vestigingen van Tuunte gaan kijken, hebben voorraden geïnspecteerd en gesprekken gevoerd met de toenmalige bestuurder, stelt advocaat Hülya Aydemir van CNV Vakmensen tijdens de zitting. „Dit is misschien geen pre-pack zoals bij het faillissement van kinderopvangorganisatie Estro, maar er was wel een vooropgezet plan. Het enige verschil met Estro is dat de curator er niet bij betrokken was voordat het faillissement werd uitgesproken.”

Verwijtbaar handelen

Estro liet zich in 2014 failliet verklaren en ging direct daarna in afgeslankte vorm verder als Smallsteps. Vier van de duizend ontslagen personeelsleden legden, geholpen door vakbond FNV, het ‘flitsfaillissement’ voor aan de rechter. Het Europese Hof van Justitie gaf ze in juni 2017 gelijk; Estro had dit niet zo mogen doen.

Aydemir meent dat de curator van Tuunte, Vincent Jongerius, verwijtbaar heeft gehandeld. Hij heeft het plan voor de doorstart uitgevoerd, de ondernemingsraad buiten de deur gehouden en werknemers geadviseerd geen bezwaar te maken, zegt zij.

De advocaten van de nieuwe eigenaren, Roose en Zoef Investments, en curator Jongerius benadrukken en herhalen voor de rechtbank telkens: er is geen sprake van een pre-pack, er was geen plan. Advocaat Coen Houtman van Roose zegt: „Wat er vooraf ging aan het faillissement, doet er niet toe. Het ging al langer niet goed met Tuunte. Als er dan iemand komt kijken, is dat niet opzienbarend. Het komt ook voor dat na een faillissement opnieuw dezelfde mensen belangstelling tonen.”

De advocaat van Zoef Investments, Halbe Pomper, geeft toe dat er voor het faillissement „in de etalage” is gekeken door de investeerder. „Zoals er ook bij tientallen andere partijen wordt gekeken.”

De curator was tot het faillissement niet bekend met de kledingketen noch de directie, meldt diens advocaat Maarten Korthuis. „Tuunte zei hem helemaal niets.” De arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd zonder dat er zicht was op een doorstart, en zonder onderscheid te maken naar leeftijd van het personeel, stellen de advocaten. Meerdere gegadigden hebben daarna biedingen uitgebracht. Korthuis: „Bij een faillissement is dat een normale gang van zaken.”

De curator zelf spreekt van „foute aannames” door CNV Vakmensen. Volgens advocaat Pomper van Zoef is de vakbond alleen uit op publiciteit om „het eigen imago op te poetsen”. Teleurgesteld verlaat ex-medewerker Wehning aan het einde van de middag de rechtbank. „Het leek wel 4 tegen 1. Het voelt niet eerlijk.”

Uitspraak 1 februari.