De Russische politiek heeft mogelijk last van Amerikaanse inmenging

Twee maanden voor de Russische presidentsverkiezingen lijkt het duidelijk wat één van Poetins thema’s wordt: buitenlandse beïnvloeding – door de VS.

Moskou ontkent in alle toonaarden dat het geprobeerd heeft invloed uit te oefenen op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar nu het onderzoek daarnaar van speciaal aanklager Robert Mueller gestaag vordert, gaat het Kremlin in het tegenoffensief.

Afgelopen woensdag meldde de Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed dat Mueller verdachte financiële transacties van de Russische ambassade in Washington onderzoekt. Het Kremlin riposteerde donderdag: de Amerikaanse ambassade in Moskou geeft geld aan Russische oppositiegroepen om Rusland te destabiliseren, zo beweerde het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Russische politie deed op dezelfde dag huiszoeking in kantoren van oppositieleider Aleksej Navalny. Of daarbij dollars zijn gevonden, is niet bekend. Maar de gasten in de politieke talkshow ‘60 minuten’ op de Russiche staats-tv waren het roerend eens: de Amerikaanse inmenging is een feit.

Om dat te bewijzen leggen Russische politici de lat trouwens nogal laag. Toen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het besluit om Navalny uit te sluiten van de verkiezingen bekritiseerde als ‘ondemocratisch’, sprak Moskou meteen van ‘inmenging in binnenlandse aangelegenheden.’

Nadat Washington de internationale zender Russia Today (betaald door het Kremlin) verplichtte zich te registreren onder de ‘Foreign Agents Registration Act’ – bestempelde Moskou de zender Radio Free Europe/Radio Liberty (die in Rusland uitzendt en wordt gefinancierd door het Amerikaanse Congres) als een ‘buitenlandse agent’. In de Russische staatsmedia worden de termen ‘buitenlandse media’ en ‘buitenlandse agenten’ sindsdien vaak in één adem genoemd.