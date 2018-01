Schaderapport

Er is een eendagsgod ontwaakt. Hij kent misschien

zijn eindigheid, zijn eigen haast. Men geeft

elkaar advies en zet zich schrap.

Dit is zijn dag. Zijn kans. De kleine chaos trilt al

in zijn hand, de zweep die suist en straft.

Hij blaast kolossen van de weg, licht daken op,

slaat bomen om. Hij spot met zwaartekracht

en werkdag – geen muur, geen ruit,

geen fietser houdt hem tegen.

Er nadert evenveel rotzooi als kaalslag, leegte.

Soms kijkt men op en schreeuwt

tegen het razen in.

Het heeft, goddank, geen zin. Niets is van ons.

We knielen neer en vegen onze straten

tot de plek waar, uren later,

alles tot bedaren komt.

Ester Naomi Perquin,

Dichter des Vaderlands,

18 januari 2018

Ester Naomi Perquin, de Dichter des Vaderlands, schreef een gedicht bij de westerstorm die deze donderdag over Nederland trok.