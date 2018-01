Consumentenbond kritisch op NPO

De in juli gelanceerde smartphone-app van de NPO werkt alleen als gebruikers accepteren dat tientallen advertentiebedrijven gegevens mogen verzamelen over hun kijkgedrag. De Consumentenbond en privacyvoorvechter Bits of Freedom manen de NPO tot spoed met het aanpassen van de app.

Eerder deze maand werd bekend dat de app niet werkt zonder deze toestemming. De SP stelde Kamervragen; Peter Kwint noemt de gang van zaken „op z'n minst dubieus”. De NPO liet weten bezig te zijn in de app de mogelijkheid te geven om voor advertenties te kiezen, maar vreest dat dit nog maanden duurt.

„De NPO levert een publieke dienst en zou vrij toegankelijk moeten zijn”, schrijft de Consumentenbond. De organisatie wijst erop dat het volgens de cookiewet niet toegestaan is toegang tot een website van een overheidsinstelling af te laten hangen van toestemming om gegevens te verzamelen. De Consumentenbond is „van mening dat dit ook geldt voor de NPO Start-app”.

De cookiewet werd in 2015 aangepast nadat de NPO door de Autoriteit Consument en Markt was berispt. Gebruikers van NPO-sites werden zonder daarvoor toestemming te geven gevolgd door adverteerders.

NPO Start is in juli gelanceerd als opvolger van NPO Gemist. De app maakt het mogelijk programma's van de publieke omroep terug te kijken. Wie via de webbrowser van een computer kijkt, kan het volgen door adverteerders wel uitschakelen.