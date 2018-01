China vertoont economische groei – als de cijfers kloppen

Voor het eerst sinds 2010 zit er weer een stijgende lijn in de Chinese groeicijfers. Het bruto nationaal product steeg in 2017 boven verwachting met 6,9 procent. Over 2016 werd de groei nog becijferd op 6,7 procent.

De vraag is hoe betrouwbaar deze cijfers zijn. De noordelijke stad Baotou gaf deze week toe dat de lokale cijfers eerder fors overdreven waren. In het uiteindelijke jaaroverzicht kwamen ze de helft lager uit. Dat zou volgens het stadsbestuur komen omdat er ‘valse toevoegingen’ waren gedaan; welke toevoegingen dat zijn, werd niet duidelijk.

Eerder maakten de overheden van Binnen-Mongolië en de havenstad Tianjin bekend dat hun economische cijfers overdreven waren. Binnen-Mongolië moest het industriële productiecijfer met min 40 procent bijstellen. Binhai New Area, het nieuwe economische district van Tianjin, bleek eenderde minder op te leveren dan eerder was gezegd.

Het is een publiek geheim dat Chinese statistieken niet erg betrouwbaar zijn. In 2007 zei toenmalige partijsecretaris in de provincie Liaoning – de huidige premier Li Keqiang – al dat de berekening van regionale prestaties ‘mensenwerk’ is, en daarmee onbetrouwbaar. Hij raadde toen aan om voor een goed beeld van de economische toestand te kijken naar elektriciteitsgebruik, vrachtverkeer op het spoor en verstrekte leningen.

Vorig jaar werd afkoeling van de economie verwacht. Hoever dat doorzette, hing af van de relaties met Trumps Verenigde Staten. Lees daarover: Laagste economische groei China sinds 1990

Halsbrekende toeren

Om de streefcijfers van de centrale regering te halen, haalden provinciale en lokale overheden halsbrekende toeren uit. Zo werd met leningen de traditionele industrie in leven gehouden. Door de groeicijfers op te kloppen, wilden overheden voorkomen dat ze die leningen ook daadwerkelijk moesten gaan afbetalen.

Nu zou er sprake zijn van een ommekeer. De South China Morning Post berekende dat de provinciale cijfers in 2016 nog maar 3,7 procent verschilden met het nationale cijfer. In 2001 was dat verschil nog 10 procent.

Economen sluiten niet uit dat het gepresenteerde groeicijfer nog altijd is gebaseerd op de ongezonde leningen.

Premier Li Keqiang riep in 2015 op om de lagere groeicijfers te accepteren als het ‘nieuwe normaal’. President Xi Jinping hamert erop dat de groei duurzaam moet zijn – kwaliteit boven kwantiteit.

Xi’s afkeer van ‘oplichterij’ zou de ambtenaren in Binhai, het nieuwe district in Tianjin, ertoe hebben aangezet om de groeicijfers realistischer te maken, schreef Xiakedao, een sociaal medium van het Volksdagblad.

Nu de regering ongezonde leningen aan banden legt, en de aandacht heeft verlegd naar andere economische sectoren, zijn het de elektrische auto’s, robotica en zonne-energie die de groei opstuwen, aldus het nationale statistiekbureau. Ook de consumptie levert een grote bijdrage, terwijl de mijnbouw- en cementsector het afgelopen jaar minder produceerden.

Toch sluiten economen niet uit dat het donderdag gepresenteerde groeicijfer nog altijd is gebaseerd op de ongezonde leningen. Het probleem is dat niemand het zeker weet. Dat lokale en provinciale overheden nu eerlijker worden over hun economische prestaties, zou uiteindelijk uitzicht moeten geven op meer transparantie in de Chinese economie. En op betrouwbaardere cijfers.