Boekenjaar 2017: minder bestsellers

Het jaar van de bescheiden bestseller Het boekenjaar 2017 was het jaar van de bescheiden bestseller. Dan Brown was de koning van de verkoop, met ruim 243.000 verkochte exemplaren van zijn nieuwe thriller Oorsprong. Opmerkelijk was dat er maar drie boeken waren die meer dan 100.000 keer verkocht zijn: in 2016 waren dat er nog zeven. Nummer twee was Judas van Astrid Holleeder, waarvan afgelopen jaar 118.000 boeken verkocht zijn. Ter vergelijking: in 2016 was zij nog de absolute koploper van de bestsellerlijsten, met 382.000 verkochte exemplaren. Bijna 150.000 boeken meer dan Brown afgelopen jaar verkocht. Overigens belandt Holleeders tweede boek, Dagboek van een getuige, met bijna 100.000 exemplaren op de vierde plek in de toptien. Lees ook de NRC-recensie van Oorsprong: Dan Brown slaat de lezer te vroeg knock-out

Het jaar van de Libriswinnaar Winnaars van de grote literaire prijzen halen niet altijd de toptien, maar de winnaar van de Libris Literatuurprijs slaagde daar glansrijk in: met meer dan 75.000 exemplaren staat De tolk van Java van Alfred Birney op nummer negen van het jaar. Voorganger Jij zegt het van Connie Palmen haalde in 2016 plek 46 (bijna 40.000 stuks), Adriaan van Dis scoorde in 2015 wel een nummer-7-notering met Ik kom terug (bijna 100.000 verkochte boeken). Andere literaire prijzen leiden nauwelijks tot verkoopsucces: de winnaars van de ECI Literatuurprijs (voorheen AKO Literatuurprijs), de Gouden Griffel, de Gouden Strop en de P.C. Hooftprijs komen niet voor in de top-100.

Het jaar van de invloed van DWDD Veel invloed op de boekverkoop, veel meer dan een prijs, heeft televisieprogramma De Wereld Draait Door, en dat geldt met name voor het boek dat uitgeroepen werd tot ‘Boek van de maand’. Van de zeven boeken die de titel kregen, staan er vier in de top-100 van het jaar: Het einde van de eenzaamheid van Benedict Wells (nummer 14), Homo Deus van Yuval Noah Harari (nummer 24), De acht bergen van Paolo Cognetti (nummer 27) en De zoon van de verhalenverteller van Pierre Jarawan (nummer 50). Marleen Pelle uit Arnhem weigerde een plek in het boekenpanel van de DWDD. Ze werd op het schild gehesen als het boegbeeld van DWDD-haters. Onterecht, schreef Marcel van Roosmalen in 2016.

Het jaar van de thriller Hoe de populariteit van zelfhulp- of sportboeken ook lijkt toe te nemen: spannende boeken verkopen nog steeds het best. Een kwart van de boeken in de top-100 is thriller. Als je ook non-fictie over misdaad meetelt, is dat nog hoger: de gehele topdrie bestaat uit misdaadboeken: Oorsprong van Dan Brown, Judas van Astrid Holleeder en Goede dochter van Karin Slaughter. Nederland loopt nauwelijks warm voor fantasy of sciencefiction; die genres ontbreken nagenoeg in de top-100. Ook in de bibliotheek is het spannende boek populair: 40 boeken in de top-100 van meest uitgeleende boeken zijn thrillers.

Het jaar van de stabilisatie De boekverkoop is al een paar jaar uit de vrije val. De omzet die alle verkochte boeken samen opbrachten, is één procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat wijst op een stabilisatie van de boekenmarkt: net als in 2016 werden er ongeveer 41 miljoen boeken verkocht.