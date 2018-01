Basisscholen in het noorden op 14 februari dicht

Basisscholen in Friesland, Groningen en Drenthe gaan op 14 februari een dag dicht. Leraren staken omdat ze vinden dat de nieuwe regering 700 miljoen euro te weinig vrijmaakt voor werkdrukvermindering en salarisverhoging. Volgens hen zijn dat twee belangrijke oorzaken van het oplopende lerarentekort. Het is de vierde protestactie van het basisonderwijs in een jaar tijd.

De afgelopen maanden voerde het PO-Front, de samenwerking van bonden en besturen, gesprekken met de nieuwe minister van Onderwijs Arie Slob (CU) over de 430 miljoen euro die hij vrijmaakt voor werkdrukvermindering. Dat gebeurt pas aan het einde van de regeerperiode, omdat er volgens Slob eerst uitgewerkte plannen moeten zijn. Te laat, vindt het PO-Front: de werkdruk is nu al hoog.

‘Niks concreets’

„De gesprekken zijn hoopvol, maar hebben vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid”, schrijven ze donderdag in een verklaring. Ook wat betreft het salaris komt het kabinet niet snel genoeg over de brug, vinden ze. Behalve het geld voor vermindering van de werkdruk, zegde het nieuwe kabinet in het regeerakkoord ook 270 miljoen euro toe voor verhoging van salarissen. Die toezegging kwam na twee grootschalige lerarenprotesten.

Minister Arie Slob (Onderwijs, CU) benadrukt steeds dat hij niet meer geld kan vrijmaken dan met de coalitie is afgesproken. Maar volgens het PO-Front is het bedrag te laag om de problemen in het basisonderwijs op te lossen. Daarom gaan ze door met actievoeren.

Leraren van scholen in andere regio’s zullen op andere momenten het werk neerleggen. De bedoeling is dat er tot Prinsjesdag actie wordt gevoerd.