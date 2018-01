Een man van midden dertig zit aan de behandeltafel. Hij heeft adem- en stemproblemen. Vier weken geleden is hij bij mij gekomen voor logopedische hulp. Het is een vriendelijke man, een kop groter dan ik en hij werkt in de bouw.

We bespreken hoe het afgelopen week is gegaan. Zijn getatoeëerde onderarmen rusten op de tafel, de handen tot lichte vuisten gebald en hij vertelt over de drukke werkdagen die hij achter de rug heeft. Ik let ondertussen op zijn ademhaling en stem. Het ziet er goed uit – een rustige adembeweging – en zijn stem klinkt minder hees.

Ik geef hem een compliment: „Het gaat beter met je adem.”

„Ja”, zegt hij, „ik heb vanochtend mijn tanden gepoetst.”

Ikjes (in maximaal 120 woorden) inzenden via ik@nrc.nl