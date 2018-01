‘Witte Huis instrueerde Bannon tijdens verhoor’

Steve Bannon kreeg dinsdag vanuit het Witte Huis te horen welke vragen hij mocht beantwoorden tijdens zijn verhoor bij de Inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat meldt persbureau AP woensdag op basis van anonieme bronnen. Die zeggen op de hoogte te zijn van de inhoud van de ondervraging van Bannon, de voormalige chefstrateeg van president Donald Trump.

Bannon werd dinsdag achter gesloten deuren gehoord door de Inlichtingencommissie, die onderzoek doet naar Russische bemoeienis met de presidentverkiezingen van 2016. Volgens AP belde Bannons advocaat Bill Burck de vragen van de onderzoekscommissie direct door naar het Witte Huis. Dat instrueerde Bannon geen vragen te beantwoorden over zijn werk in de regering-Trump. Ook mocht Bannon niets zeggen over Trumps transitieteam, waarvan hij deel uitmaakte. Bij vragen over deze onderwerpen beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Met welke persoon in het Witte Huis Bannons advocaat de vragen besprak, is onduidelijk. De anonieme bronnen die met het nieuws kwamen, zijn volgens AP “een functionaris in het Witte Huis” en een “persoon die betrokken was bij het verhoor van Bannon”.

Bannon toch niet voor grand jury

Woensdag werd ook duidelijk dat Bannon toch niet hoeft te verschijnen voor een grand jury. Volgens CNN en AP heeft Trumps voormalige rechterhand een deal gesloten met speciaal aanklager Robert Mueller. Die doet ook onderzoek naar de contacten tussen de Russen en Trumps campagneteam en stuurde Bannon vorige week een dagvaarding voor een verhoor door het gerechtelijk orgaan, dat bestaat uit burgers en verregaande bevoegdheden heeft bij het onderzoeken van mogelijk crimineel gedrag.

Als de ondervraging was doorgegaan, had Bannon zijn weigering om vragen over zijn periode in het Witte Huis te beantwoorden niet langer kunnen volhouden. Ondervraagden zijn bij een grand jury namelijk verplicht alle vragen te beantwoorden.

Bannon heeft nu met Mueller afgesproken dat hij een bezoek aan een grand jury ontloopt als hij zich in plaats daarvan laat ondervragen door leden van Muellers onderzoeksteam. Volgens de bronnen van CNN is de verwachting dat Bannon tijdens dat verhoor zal meewerken. Wanneer het gesprek gaat plaatsvinden, is niet bekend.