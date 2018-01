Drogisterijgigant doet Photoshop in de ban vanwege ‘onrealistisch’ schoonheidsideaal

Onrealistische schoonheidsidealen zijn schadelijk, vooral voor jonge meisjes. Dat vindt de topvrouw de Amerikaanse drogisterijreus CVS Pharmacy, Helena Foulkes. Daarom wil CVS – met bijna 10.000 winkels de grootste drogisterij van de Verenigde Staten – photoshoppen van modellen aan banden leggen. CVS (omzet 2016: 120 miljard dollar, 98 miljard euro) belooft uiterlijk eind 2020 op eigen reclameposters, social media en de website geen gebruik meer te maken van bewerkte foto’s. Dat maakte de keten deze week bekend.

Daarnaast wil CVS „transparant” zijn over bewerkte foto’s op producten van make-up of verzorgingsmerken die het bedrijf verkoopt. Als op verpakkingen bijvoorbeeld beelden zijn gebruikt van modellen van wie rimpels zijn weggewerkt of het lichaam is veranderd, dan moet dat duidelijk worden aangegeven.

Foulkes zegt dat ze als „vrouw, moeder en bestuursvoorzitter van een winkelketen met voornamelijk vrouwelijke klanten” een verantwoordelijkheid draagt voor de boodschappen die CVS de wereld in stuurt. Toch is de stap waarschijnlijk niet alleen liefdadigheid. Tegen de Amerikaanse krant USA Today geeft Foulkes toe dat de verkoop van make-up daalt, maar dat kleine merken – die meer authenticiteit uitstralen – het wél goed doen.