Wie maken kans op de Popprijs?

Niks boycot van rapper Boef, zei de organisatie van Eurosonic/Noorderslag. Liever wordt vrijdag een debat over ‘maatschappelijke verantwoordelijkheden van een artiest’ gevoerd – helaas dan wel zonder de rapper zelf. En ook zijn optreden op Noorderslag zaterdag gaat gewoon door. Daarmee lijkt Boef als winnaar van de Popprijs, die zaterdagavond laat wordt uitgereikt, ook helemaal geen ondenkbaar scenario.

Boef zou een flink polariserende winnaar zijn, waarbij de haat die hem ten deel viel na zijn ‘kech’-uitspraken lijnrecht staat tegenover zijn onnavolgbare succes als meest gestreamde artiest met nummers als ‘Habiba’, ‘Krantenwijk’ en ‘Patsergedrag’, en als stervlogger. Onafhankelijk, succesvol en controversieel. Tegen de norm. En een doelgroep die hem onverminderd blijft volgen.

Boef staat voor 20 januari geboekt in discotheek Time Out. Nu twijfelt de discotheek of dat wel kan doorgaan. Jongeren zijn in hun reacties milder dan ouderen.

Wie leverde afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse popmuziek? De Popprijs is in deze week een fijn discussieonderwerp voor muziekliefhebbers. Eveneens traditie: de winnaar, die een cheque van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay krijgt, lekt nooit van tevoren uit. Wie sprong het meest in het oog, wie maakte knappe schaalvergrotingen naar een groot publiek, wie verdient de prijs zo langzamerhand wel eens?

Om de winnaar van vorig jaar kon niemand heen, dj Martin Garrix. „Imposante cijfers”, zag de jury van de Popprijs. De erkenning gleed echter wat langs de succes-dj heen, al dankte hij nog via een videoscherm.

De kandidaat dit jaar met een grote gunfactor is rapper Ronnie Flex. Ja, hij won de Popprijs al eens in 2015, als onderdeel van het jonge hiphopcollectief New Wave. Dat was na jaren van ‘logische’ winnaars een onverwachte, gedenkwaardige, controversiële Popwinnaar, met als puberale, jolige, fakkeldragers Ronnie Flex en Lil’ Kleine.

De weerzin van toen is omgeslagen in bewondering: Ronnie Flex, de rapper/zanger die van Autotune zijn handelsmerk maakte, bestendigde zijn status met impactvolle, dynamische optredens en tal van hits.

Of wordt het toch de band Kensington? Hun eenvormige heavy gitaarbombasme ontwikkelt zich gestaag, maar wat blijft het een prestatie hoe de populairste rockband van Nederland avond aan avond in de Ziggo Dome uitverkoopt en platspeelt. En nu wordt de stap naar de Arena gezet.