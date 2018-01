Universiteit Utrecht geeft ‘tabaksgeld’ terug na kritiek

De Universiteit Utrecht zet haar onderzoek naar tabakssmokkel voort zonder financiële steun van sigarettengigant Philip Morris. Dat heeft de universiteit woensdag bekendgemaakt. Hoewel de onafhankelijkheid van het onderzoek volgens de universiteit gegarandeerd was, ziet het bestuur “gezien de maatschappelijke discussie en op nadrukkelijk verzoek van voor ons zeer belangrijke partners” af van de 360.000 euro die was toegezegd vanuit de sector.

Het geld van Philips Morris kwam over een periode van twee jaar via een onafhankelijk fonds bij de universiteit terecht, zegt het bestuur. De onderzoekers, een team van juristen en criminologen, onderzoeken hoe de Europese Unie sigarettensmokkel beter kan bestrijden.

De tabakssector wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor de lobby om de accijnzen op sigaretten te verlagen, zei Hans Clevers, onderzoeksdirecteur van het Prinses Máxima Centrum en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht eerder in NRC. De smokkel zou een gevolg zijn van de hoge accijzen op tabak. Verschillende organisaties maakten bezwaar tegen de subsidie. De Nederlandse Vereniging voor Oncologie schreef in een brief aan het bestuur “zeer ontstemd” te zijn. KWF Kankerbestrijding dreigde geen onderzoekssubsidies meer aan de universiteit te verlenen, maar nam uiteindelijk genoegen met de toezegging dat geld uit de tabakssector in de toekomst door de universiteit niet meer wordt aangenomen.

De universiteit zal het onderzoek naar tabakssmokkel nu zelf financieren. KWF laat via de de universiteit weten daar “verheugd” over te zijn.