Thuiskok: Advocaat

Een echte goede advocaat drink je niet, die lepel je leeg. Volgens Casper Holtkamp, eigenaar van Kessens op de Rozengracht, waar ze de oud-Hollandse drank nog zelf maken, is het „echt een dessert”. Officieel maak je het met brandewijn, maar volgens Holtkamp wordt het met wodka net even een ‘tikkie’ zachter.

Snijd het vanillestokje in de lengte door en schraap het zaad eruit. Doe de eidooier, suiker en wodka met het zout en de vanillezaadjes in een roestvrijstalen schaal. Roer het mengsel met een garde au bain-marie (boven een pan met kokend water) tot een temperatuur van 62 graden. Zorg dat de schaal het water niet raakt. Meet zodra de advocaat handwarm is de temperatuur met een kernthermometer. Let op, blijf constant roeren, ook goed over de bodem! Leg als de advocaat een temperatuur van precies 62 graden heeft bereikt, de roestvrijstalen schaal in de kom met ijskoud water, terwijl je af en toe doorroert. Giet de advocaat door een fijne zeef. Serveer de advocaat in een cocktailglas met wat lobbig geklopte slagroom en een takje verse munt.