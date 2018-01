Recordomzet voor chipmachinemaker ASML

Chipmachinefabrikant ASML heeft een sterk jaar achter de rug, zo heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Over heel 2017 steeg de omzet boven de 9 miljard euro (9,05 miljard, tegen 6,80 miljard in 2016) uit, terwijl iets meer dan 8,6 miljard was verwacht.

Het bedrijf uit Veldhoven bouwt geavanceerde machines waarmee chips gemaakt worden. Onder andere chipmakers TSMC en Intel maken gebruik van ASML-machines. Bij ASML werken meer dan 19.000 mensen.

Ook de winst over 2017 was hoger dan verwacht met 2,1 miljard euro, tegen 1,5 miljard euro een jaar eerder. De omzet van ASML, wereldmarktleider in chipmachines, steeg het vierde kwartaal, tegen de verwachtingen in naar ruim 2,6 miljard euro. De winst bedroeg 557 miljoen euro.

Extreem ultraviolet laserlicht

ASML verwachtte een terugval van de verkopen aan het einde van het jaar. Enkele klanten haalden echter hun orders naar voren, gezien de sterke vraag naar chipfabrikanten.

Een van de oorzaken van de goede jaarcijfers is het toenemende vertrouwen in EUV (extreem ultraviolet laserlicht). Door het gebruik van deze technologie weten de machines van ASML meer verbindingen op een plaat ‘te printen’ dan andere chipmachinemakers. Daardoor zijn de chips kleiner, sneller en zuiniger. In 2017 gaf ASML bijna 1,3 miljard euro uit aan onderzoek en ontwikkeling.

Het bedrijf profiteert daarmee van de toegenomen vraag naar computerchips, bijvoorbeeld voor telefoons, tablets maar ook voor datacenters of zelfstandig rijdende auto’s.

Nieuwe financieel directeur

Voor 2018 verwacht ASML een verdere toename van de omzet en winstgevendheid. Het bedrijf mikt voor 2020 op een omzetniveau van minstens 10 miljard euro.

Verder maakte ASML bekend dat het een opvolger heeft gevonden voor vertrekkend financieel directeur Wolfgang Nickl. Hij vertrekt naar het Duitse farmacieconcern Bayer. Hij dient nog wel zijn contract uit dat loopt tot en met april 2018. Nickl is dan ruim vier jaar verbonden geweest aan de Veldhovense producent van chipmachines. Zijn plek in het bestuur wordt per 1 juni overgenomen door Roger Dassen, voormalig topman van accountantsbureau Deloitte Nederland.