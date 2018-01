Rechtbank verbiedt broederschap Catervarius na misdrijven

De rechtbank in Utrecht heeft de broederschap Catervarius verboden omdat de leden zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Zeven leden zijn in de tweejarige geschiedenis van de club veroordeeld voor onder meer afpersing en drugs- en wapenmisdrijven in clubverband. Volgens de rechter is de broederschap in strijd met de openbare orde.

Catervarius is opgezet volgens de traditie van motorclubs, maar heeft het “motorrijden eigenlijk losgelaten”, zegt het Openbaar Ministerie. Inmiddels is de club een broederschap, die tot enkele maanden geleden bijeenkwam in een clubhuis in Benschop. De groep bestaat uit tien tot vijftien man, schat justitie. De leden hebben zich in de rechtszaal niet tegen het verbod verdedigd.

Misdrijven

De leden van Catervarius gebruikten hun clubhuis voor verschillende misdrijven. Zo werd in een achterkamer een man urenlang vastgehouden omdat hij niet had betaald voor een beveiligingsklus van 150 euro. Hij werd bedreigd met een pistool en een bijl en “veelvuldig geslagen”, zei het OM tijdens de rechtszaak. Ook werd hij gedwongen urine te drinken.

Meerdere Catervarius-leden werden verder veroordeeld voor een roofoverval in september 2015, waarbij een gezin met een kind van 12 werd vastgebonden. Onder bedreiging van een vuurwapen werden ze opgedragen te vertellen waar de kluis stond. De kluis bleek niet te bestaan. Voor de overval en de gijzeling werden in totaal zeven leden veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot zeven jaar.

Geen wondermiddel

Of de leden van Catervarius de uitspraak zullen respecteren en niet meer bijeen zullen komen, is nog de vraag. Een verbod is geen wondermiddel, geeft justitie toe. Catervarius is formeel niet ingeschreven als vereniging en anders dan motorclubs als No Surrender en Bandidos lijkt de broederschap weinig te doen om zich aan de buitenwereld te presenteren als onschuldige motorclub. Onder de leden geldt een strenge omerta.

Als de leden ondanks het verbod alsnog bij elkaar komen, kunnen ze vervolgd worden voor voortzetting van een verboden organisatie. Daar kunnen geldboetes of zelfs een gevangenisstraf tegenover staan. Het OM hoopt meer omstreden motorclubs te verbieden via het civiel recht. Bij Bandidos is dat inmiddels gelukt.

Broederschap

Catervarius werd ruim twee jaar geleden opgericht als chapter van de motorclub Alcatraz Wanted, die volgens het OM weer gelieerd is aan de Hells Angels. Kort na de oprichting ging de club onder eigen naam verder. Een catervarius is een gladiator die in Romeinse tijden niet alleen de arena in ging, maar in een groep.

Catervarius was “tot voor kort” nog actief, zegt justitie. De leden werden vrij recent nog gezien in de stad Utrecht.

Rapper OG Vieira zette in 2016 een trailer voor een videoclip online. In de clip zijn bij het inmiddels gesloten clubhuis van Catervarius in Benschop mannen in clubkleding te zien. De volledige versie van het nummer is vooralsnog niet gepubliceerd.