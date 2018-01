Palestijns pubermeisje blijft vastzitten tot einde proces

Het Palestijnse pubermeisje dat de afgelopen weken uitgroeide tot een symbool van verzet blijft voorlopig vastzitten. De Israëlische militaire rechtbank op de Westelijke Jordaanoever oordeelde woensdag dat ze niet op borgtocht vrijkomt, meldt persbureau AP. De zestienjarige Ahed Tamimi zit al sinds 19 december vast.

Tamimi werd vorige maand gearresteerd nadat ze enkele dagen eerder op het erf voor haar ouderlijk huis twee Israëlische militairen schopte en sloeg. Het incident vond plaats na een betoging waar Palestijnse jongeren hun onvrede uitten over het besluit van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem te bestempelen als hoofdstad van Israël.

NRC schreef deze week een profiel over Tamimi , die in het verleden al vaker het nieuws haalde omdat ze zich verzette tegen het leger van Israël.

Voor haar daad kan Tamimi een celstraf van maximaal tien jaar krijgen, schrijft Reuters. Volgens de aanklacht die begin deze maand verscheen, wordt ze verdacht van zware mishandeling, opruiing, het gooien van stenen en deelname aan “gewelddadige rellen”. Toch is de verwachting, aldus het persbureau, dat het niet tot een veroordeling komt.

Symbool van verzet

Kort na de confrontatie tussen Tamimi en de militairen verschenen beelden van het incident op sociale media. Daar werden ze volop gedeeld, waarna ze uitgroeide tot het gezicht van het verzet tegen het Israëlische leger, schreef buitenlandredacteur Floris van Straaten onlangs:

“Palestijnen genoten ervan te zien hoe Ahed onvervaard en met blote handen de militairen te lijf ging.”

In Israël wordt Tamimi juist gezien als een meisje dat wordt ingezet door haar familie. Haar vader Basem Tamimi is een prominente Palestijnse activist, die twee jaar geleden nog het nieuws haalde toen hij een Israëlische militair beet. Ook veel ooms, tantes en neven kwamen eerder in verzet tegen de Israëlische aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever.

Het proces tegen Ahed Tamimi begint volgens Al Jazeera op 31 januari.