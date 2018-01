OM onderzoekt gebruik geweld Kroon Afghanistan

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een geweldsincident van Marco Kroon in Afghanistan in 2007. Dat heeft Kroons advocaat Geert-Jan Knoops woensdag naar buiten gebracht. Het incident zou zijn voorgevallen tijdens een geheime militaire operatie, aldus Knoops.

Kroon zegt dat hij als commandant van zijn eenheid een vijand heeft moeten uitschakelen die “een ernstig gevaar vormde voor de operatie”. Ook zouden zijn manschappen en hijzelf in gevaar zijn geweest.

“Gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. Ik wilde en kon de operatie niet in gevaar brengen.”

Vanwege de geheime aard zegt hij er verder niet over uit te kunnen weiden. Hij ziet de uitkomst van het onderzoek van het OM met vertrouwen tegemoet. “Omdat ik naar eer en geweten heb gehandeld.”

Hij zegt verder dat hij er bewust voor kiest dit nu zelf naar buiten te brengen. “Ik zou het zeer betreuren als u via andere kanalen van dit incident en deze melding zou vernemen dan van mijzelf.”

Knoops meldt dat Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, het incident vorig jaar bij Defensie heeft gemeld. Die melding werd vorige week door Defensie overgedragen aan het OM, dat nu een onderzoek heeft ingesteld.

Ongebruikelijk

Het ministerie van Defensie zegt echter in 2017 door het OM op de hoogte zijn gebracht over een geweldsincident tien jaar eerder in Afghanistan waarbij Kroon betrokken was. Vervolgens zijn op verzoek van het OM door Defensie feiten en gegevens verzameld over de operatie. Deze informatie is vrijdag naar het OM gegaan die hier verder onderzoek naar doet.

Volgens Defensie is het ongebruikelijk dat militairen incidenten niet direct na een operatie melden. Normaliter gebeurt dat tijdens de debriefing, de nabespreking, na de operatie.

Militaire Willems-Orde

Kroon kreeg de Militaire Willems-Orde in 2009 toegekend. De orde is de hoogste onderscheiding die een Nederlandse soldaat kan krijgen voor dapperheid. Kroon diende in Afghanistan, waar hij zijn eenheid vechtend uit een hinderlaag wist te leiden. Ook won hij meerdere gevechten zonder manschappen te verliezen.

In 2010 werd hij beschuldigd van drugs- en wapenhandel. Kroon gaf toe een stroomstootwapen in bezit te hebben gehad, en dat hij wist dat dat illegaal is. Zelf noemde hij een stroomstootwapen geen wapen, maar “meer een gadget”. Hij zou het apparaat in zijn café in Den Bosch hebben liggen ter bescherming van zijn personeel.

Veroordeling

Voor het bezitten en doorgeven van stroomstootwapens werd Kroon veroordeeld tot een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Hij werd vrijgesproken van drugsbezit. Na die vrijspraak volgde eerherstel.

De gelauwerde militair keerde in 2013 terug bij het Korps Commando Troepen (KCT) en werd vervolgens compagniecommandant in Oirschot. Kroon is daarna nog uitgezonden naar Mali om missies uit te zetten voor de troepen die op verkenning gaan. Hij werkt nu voor de inspecteur-generaal van de krijgsmacht.