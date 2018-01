Man doodgeschoten in Amsterdam

Bij een schietpartij in de Cornelis Springerstraat in Amsterdam is woensdagavond een nog onbekende man om het leven gekomen. Volgens de politie werd hij rond een uur of zeven in de avond meermaals beschoten. Aanvankelijk is nog een poging gedaan de man te reanimeren, maar was dat tevergeefs.

Om wie het gaat wil een woordvoerder van de politie op dit moment nog niet zeggen. “Daar zijn we nog volop mee bezig”, zegt ze. “Eerst moeten we nog een aantal stappen doorlopen en in gesprek gaan met de nabestaanden.” Volgens Het Parool is het slachtoffer een Amsterdamse crimineel die al langere tijd op een dodenlijst stond. Hij zou banden hebben met Benaouf A. en Houssine A., twee prominente figuren in de Amsterdamse onderwereld.

Brandende auto

Ook over de dader kan de politie nog weinig kwijt. Ooggetuigen hebben verklaard dat ze één dader hebben gezien, aldus de zegsvrouw, maar voorlopig wordt niet uitgesloten “dat er meer mensen bij betrokken zijn”. Niet lang na de schietpartij werd in Duivendrecht een brandend bestelbusje aangetroffen. De politie onderzoekt nog of er een verband is.

Benaouf A. en Houssine A. worden gezien als spilfiguren in de zogenoemde ‘mocromaffia’, die de laatste jaren in een hard onderwereldgevecht verwikkeld is. Benaouf A. werd in 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel vanwege betrokkenheid bij moord. Eind vorig jaar probeerden handlangers hem op spectaculaire wijze met een helikopter uit de gevangenis in Roermond te bevrijden.