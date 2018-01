Dit Spaanse blootblad bracht regeringen in het nauw

Mary Markova staat op de cover van de laatste Interviú, aangeprezen als ‘het model van het jaar 2017’ van het beroemde Spaanse blootblad. Een opvolgster zal de 25-jarige Bulgaarse niet meer krijgen. Grupo Zeta, eigenaar van het eens zo populaire magazine, heeft begin deze week het einde aangekondigd van de verliesgevende bladen Interviú en Tiempo. Waarschijnlijk zullen alleen de archieven online in leven worden gehouden.

Met Interviú gaat een tijdschrift verloren dat zo oud is als de Spaanse democratie. Het blad werd opgericht in de lente van 1976, slechts een paar maanden na de dood van dictator Francisco Franco. Tiempo begon in 1982 als een politiek supplement van Interviú, maar ging later verder als zelfstandige uitgave, met veel economische verhalen.

Interviú richtte zich op de doorsnee-Spanjaard en gold als een tegenhanger van de eveneens in 1976 opgerichte linkse kwaliteitskrant El País. Beide bladen stonden symbool voor een nieuw, modern Spanje waar kritiek kon worden geuit op het gezag. Ze speelden als ‘waakhonden’ een belangrijke rol bij het democratiseringsproces van het land dat in 1978 een nieuwe grondwet kreeg.

De eerste Interviú verscheen midden in de overgang van dictatuur naar democratie, in mei 1976. Interviú

Het weekblad Interviú heeft tot aan de dag van vandaag grofweg vastgehouden aan dezelfde formule. De Catalaanse zakenman Antonio Asensio Pizarro wilde 42 jaar geleden een gevarieerd blad met naaktfoto’s op de markt brengen. Tot dan toe ongekend in Spanje. Daartoe gaf hij de leiding in handen van de politieke journalist Antonio Álvarez Solís. Beiden kwamen in een zogenoemde ‘overeenkomst van 25 procent’ overeen dat Interviú altijd zou bestaan uit: politiek, seks, misdaad en verstrooiing.

Twee rechtszaken per week

Het blad sloeg direct aan in het Zuid-Europese land dat zich na veertig jaar aan de dictatuur had ontworsteld. Interviú werd het eerst Spaanse blad met blote borsten op de cover – een stoutmoedige uiting van de nieuwe vrijheid. In de begintijd werden er bijna een miljoen exemplaren verkocht. De mix van verschillende onderwerpen bleek een gouden greep, die later navolging kreeg in tal van andere landen. Het waren niet alleen de naaktreportages van fotograaf César Lucas die de aandacht vestigden, maar Interviú maakte ook naam met onthullende journalistiek.

Voormalig hoofdredacteur Álvarez Solís kijkt in de Spaanse krant El Mundo terug op de hectische beginjaren van het tijdschrift dat hij twee jaar leidde. „Ik stond gemiddeld twee keer per week in de rechtbank”, zo schrijft hij. „In onze reportages werden vele schandalen onthuld. Duistere krachten uit Italië wilden me vermoorden, ik werd aangeklaagd omdat we een religieus homo-erotisch gedicht hadden geplaatst, en zo waren er tal van zaken. Maar van alles vond ik ons verhaal over een militair complot van golpistas in Valencia het belangrijkste.”

Politiek, seks en misdaad

Blote mannen mochten nooit op de cover, tv-presentator Jesús Vázquez was de eerste, in juni 2010. Interviú

Álvarez Solís moest naar eigen zeggen weinig hebben van de beroemde naaktreportages in Interviú. „Op de redactie stonden soms rijen van meisjes die met hun foto in het blad wilden, maar daar heb ik me verder afzijdig van gehouden”, stelt de voormalige hoofdredacteur. Maar hij nam wel de verantwoordelijkheid toen de actrice Josefa Flores González – beter bekend als Marisol – in september 1976 voor het eerst bloot op de cover van het blad verscheen. Dit wordt nog altijd als het iconisch nummer van Interviú gezien, uit de tijd van de Spaanse transitie, van dictatuur naar democratie.

Nummer 2176 – met de halfnaakte Mary Markova op de voorkant – zal de laatste zijn. Grupo Zeta zegt in vijf jaar tijd 8 miljoen euro verlies te hebben geleden op beide titels; 65 procent van de lezers liep weg. De oplage is nu 25.000. In het laatste blad staan uitgebreide reportages over de moord op de verdwenen jonge vrouw Diana Quer, Spaanse agenten in Catalonië, en gebrek aan schoon water in een Madrileense volkswijk. Politiek, seks en misdaad; onderwerpen die 42 jaar geleden voor opschudding en beroering zorgden, slaan in het Spanje van 2018 niet langer aan bij een groot lezerspubliek. Interviú is geschiedenis geworden.