Eerste Nederlandse Dakar-zege bij de auto’s

Voor het eerst in de geschiedenis van de Dakar Rally is een Nederlander erin geslaagd een etappe te winnen bij de auto’s. Bernhard ten Brinke had woensdag iets meer dan vier uur en tien minuten nodig om de rit van 280 kilometer af te leggen. Hij was daarmee ruim vier minuten sneller dan de Fransman Cyril Despres en klassementsleider Carlos Sainz.

De elfde etappe tussen Belén en Chilecito was vooraf bestempeld als een van de zwaarste van deze Dakar Rally. Vooral de vele duinen maakten de rit in het Noordwesten van Argentinië een lastige beproeving. Toch raakte geen van de autocoureurs in de top van het klassement achterop: alle rijders in de top vijf eindigden binnen zes minuten van elkaar.

De 40-jarige Ten Brinke, die uitkomt voor Toyota, liet op weg naar Chilecito meteen zien dat hij een goede dag had. Bij de eerste twee meetpunten was de Gelderlander al een van de snelsten. De enige die Ten Brinke aanvankelijk nog kon volgen was Mini-rijder Mikko Hirvonen, maar hij kreeg technische problemen en verloor daardoor veel tijd.

Zege in proloog

Voor Ten Brinke is zijn etappezege van woensdag niet het eerste succes in de Dakar Rally. In 2016 was de Nederlander al eens de snelste in de proloog. Toch is die zege niet te vergelijken met de prestatie van woensdag: de proloog telt technisch gezien niet mee als etappe en dient louter als korte rit om de startvolgorde voor de eerste ‘echte’ etappe te bepalen.

De auto’s waren de enige categorie in het vroegere Parijs-Dakar waar Nederland nog nooit een rit won. Bij de motoren was Frans Verhoeven bijvoorbeeld al in verschillende etappes de beste en bij de quads reed Kees Koolen vorig jaar naar de etappezege. Ook in de SxS-klasse, voor cross buggy’s won Nederland overigens nog nooit, maar die categorie bestaat pas sinds 2018.

Bij de vrachtwagens won Tom van Genugten deze Dakar Rally al twee etappes. In die categorie presteert Nederland traditiegetrouw sowieso erg goed, met tientallen etappezeges en verschillende eindoverwinningen. De laatste Nederlandse trucker die de Dakar Rally won was Gerard de Rooy in 2016. Dit jaar doet hij niet mee aan de wedstrijd.

Voor de eindzege doet Ten Brinke voorlopig niet mee. Hij staat nu vierde in het klassement, op 1 uur en 22 minuten van Carlos Sainz.