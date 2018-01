Deze moeders zijn zelf verslaafd aan Red Bull

Elijah (1) drinkt appelsap uit een flesje met een speen, zijn zusje Ezra (4) neemt net het laatste slokje uit haar pakje Fristi zonder toegevoegde suiker en gooit het op de grond. Hun moeder, Domenica (28), zegt: „Nee, Ezra, in de prullenbak.” Dinsdagochtend half twaalf, we staan bij de Aldi in Almere-Centrum en ik vraag of ze het gehoord heeft: kinderartsen waarschuwen voor de gevaren van energiedrankjes – rusteloosheid, vermoeidheid, hartritmestoornissen – en willen een verbod op de verkoop aan minderjarigen. „Ik zag het in mijn tijdlijn”, zegt ze. „Ik ben me rot geschrokken. Het is troep, echt.” Geen sprake van dat Elijah en Ezra het ooit van haar zullen krijgen. Haar zoontje Emanuel (6), ze gaat hem zo van school halen, krijgt het ook niet. O, nee. Ze kijkt even naar Ezra, die nu met het Fristipakje zit te spelen, en zegt dan zachtjes dat ze zelf verslaafd is geraakt aan Red Bull. „Ik werk in een verpleeghuis en ik doe veel nachtdiensten, dus dan weet je het wel.” Ze lacht alsof ze een grap heeft verteld. Helpt het, een blikje Red Bull? „Was het maar waar!” Weer die lach. „ Al drink ik er zes, ik loop altijd te gapen.”

Brenda (31) heeft een dochter van negen – ze gaat haar ook zo van school halen – en een zoontje van een half jaar. Die ligt in zijn buggy te slapen. Sinds kort werkt ze niet meer, zegt ze. Het was niet vol te houden. Ze zat in de horeca, laat thuis, vroeg op, en ja, ik raad het goed, om de dag door te komen nam ze regelmatig een blikje energiedrank. „Zeg maar rustig zes op een dag.” Ik spreek haar ook bij de Aldi, tien minuten later. In haar boodschappentas zie ik melk en sap en brood, en zes halve liters powerdrink van River, Aldi’s huismerk, samen voor 2 euro 59. „Gek, hè”, zegt ze. „In het begin vond ik het smerig spul, met die kauwgomballensmaak, en nu kan ik moeilijk zonder. Ik krijg hoofdpijn als ik het niet drink.”

Ze heeft het bericht van de kinderartsen ook gezien op haar tijdlijn, en wat haar betreft komt dat verbod er vandaag nog. „Ze moeten energiedrankjes gaan behandelen als alcohol en sigaretten: niet onder de achttien. En er streng op toezien, dan worden mijn kinderen beschermd.” Moet ze haar kinderen niet zelf beschermen? „Ja, natuurlijk, en thuis ben ik heel streng, frisdrank komt er bij mij niet in. Maar je weet hoe het gaat. Energiedrankjes zijn stoer, zeker als er Red Bull op het blikje staat, en als ze het overal kunnen kopen, gaan ze het drinken, wat jij als moeder ook zegt.” Zo is ze op haar vijftiende gaan roken. Daar is ze ook nog niet vanaf.

En Dominica? Die wil ook een verbod, al denkt ze dat de gevaren van energiedrankjes wel wat overdreven worden. „Hartritmestoornissen, ja hoor, doei. Dat zeggen ze om je bang te maken.” Ze wil een verbod vanwege de negen klontjes suiker per blikje. „Dat is het echte vergif.”

Jannetje Koelewijn (j.koelewijn@nrc.nl) vervangt Jutta Chorus.