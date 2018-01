De goudhaantjes uit Veldhoven

De aandeelhouder Naast een recordwinst en recordomzet brak chipmachinemaker ASML woensdag ook een beursrecord. Nooit eerder stond het aandeel zó hoog (160 euro). Na opening van het Damrak schoot de ASML-koers met meer dan 8 procent omhoog. Het maakt ASML inmiddels zo’n 70 miljard euro waard: meer dan ING, meer dan Heineken. Om over Philips, dat ASML in de jaren tachtig afstootte, maar niet te spreken. Het oude moederconcern én Philips Lighting samen waren dinsdag nog niet goed voor de helft van de marktwaarde van ASML. ASML-aandelen zijn een dankbaar bezit. In een jaar tijd steeg het aandeel 49 procent in waarde: drie keer zo veel als de AEX-index die ook behoorlijk in de lift zit. Bovendien stelde ASML haar aandeelhouders woensdag nóg meer winst in het vooruitzicht. Over 2017 belooft ASML 1,40 euro per aandeel uit te keren, 17 procent meer dan over 2016. Sinds 2009, toen het dividend 20 cent per aandeel was, stijgt het onafgebroken . Bovendien gaat ASML in de periode 2018-2019 voor maximaal 2,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen, een maatregel die de koers opdrijft. Dat bedrag is fors, vorig jaar kocht ASML voor 500 miljoen euro eigen aandelen.

Personeel In Veldhoven staat het grootste bedrijfsrestaurant van Noord-Europa met zes verschillende keukens voor de meer dan honderd nationaliteiten die er werken. Niet alleen de buik van de 16.500 werknemers wordt goed gevuld. ASML, dat wereldwijd hoogopgeleide beta’s recruteert, staat bekend om de goede beloning. Naast een dertiende maand ontvangen werknemers onder het mom van een ‘winstdeelplan’ jaarlijks ook maximaal 20 procent van hun salaris als bonus. Vorig jaar ontvingen zij daardoor twee maandsalarissen extra (16 procent bonus). De woensdag gepresenteerde onverwacht goede cijfers, beloven wat. Voor het bestuur en topmanagement bestaan diverse prestatie gerelateerde bonussen tot maximaal 75 procent van hun salaris. Het jaarverslag over 2017 moet nog verschijnen, over 2016 ontving topman Peter Wennink naast zijn salaris van 978.000 euro ook nog eens 782.000 euro bonus én 1,5 miljoen euro aan aandelenbeloningen.

BV Nederland ASML spendeerde vorig jaar 1,26 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling. Dat komt overeen met 14 procent van de omzet, een voor Nederlandse begrippen hoog percentage. ASML investeert overigens niet het gehele bedrag in Nederland. Maar deze uitgaven geven ASML wel een positie in de topdrie van ondernemingen die in Nederland het meest investeren in onderzoek en ontwikkeling. Anders gezegd: ASML is een van de dragers van de Nederlandse kenniseconomie. Het onderzoeksgeld en de fabricage van de machines maken de regio Brainport (Eindhoven) tot een industrieel centrum. Een van de succesfactoren van ASML, zo wordt in Eindhoven gezegd, is dat het bedrijf niet alles in eigen hand probeert te houden maar juist veel werk uitbesteed. Rondom ASML zit een web van bedrijven in een keten van hightech-toeleveranciers zoals VDL, Simac, Philips en NTS, maar ook een scala van dienstverleners van schoonmaakbedrijven tot detacheringsbureaus tot ver buiten Zuidoost-Brabant.