Bitcoin is minder dan 10.000 dollar waard

De waarde van bitcoin is woensdag onder 10.000 dollar gezakt. Daarmee is de cryptomunt bijna de helft minder waard dan op het hoogtepunt, ongeveer een maand geleden. Ook andere cryptomunten, waaronder Litecoin, Ether en Bitcoin Cash maakten volgens handelssite Bitstamp koersdalingen door. Bitcoin slechtte de tienduizenddollargrens voor het eerst eind november.

Bitcoin daalt al de hele week in waarde. Mogelijk wordt de ingezakte koers veroorzaakt door zorgen over strengere wetgeving rond de munt. Zo wordt door investeerders gevreesd voor een verbod in Zuid-Korea en China. Het onderwerp staat ook de agenda voor de G20-top, eind deze maand.

Onzeker

De waarde van de cryptomunt vertoont sterke schommelingen. In de week nadat de munt zijn hoogtepunt had bereikt, verloor hij weer een derde van zijn waarde. Dat werd volgens analisten deels veroorzaakt door de introductie van een concurrerende munt op een belangrijke handelssite, maar ook door de wispelturigheid van beleggers die snel aan bitcoin hopen te verdienen.

Al met al is er grote onzekerheid over de waardevastheid van de munt, zegt Charles Hayter van beleggersforum Cryptocompare tegen Reuters:

“Er is een hoop paniek op de markt. Mensen verkopen en maken zich als een gek uit de voeten.”

Analytici van Citi denken dat de koers “zeer waarschijnlijk zeer snel” kan inzakken tot 5.605 tot 5.673 dollar. Dat is overigens nog altijd een veelvoud van de waarde van bitcoin precies een jaar geleden. Toen was een munt nog minder dan duizend dollar waard.