Apple investeert ruim 30 miljard dollar in VS

Apple gaat de komende vijf jaar meer dan 30 miljard dollar (bijna 25 miljard euro) investeren in de Verenigde Staten. Dat maakte de Amerikaanse techreus woensdag bekend. De investering bedraagt ongeveer eenderde van alle uitgaven die Apple binnen nu en vijf jaar gaat doen, verwacht persbureau Reuters.

De 30 miljard dollar zegt Apple onder meer te gaan besteden aan het bouwen van een tweede hoofdkantoor, als aanvulling op de huidige hoofdvestiging in Cupertino, Californië. Het bedrijf gaat ook meer dan 20.000 nieuwe werknemers aantrekken, bovenop de 84.000 die het al in dienst heeft. Zo’n 10 miljard dollar gaat Apple uitgeven aan zijn datacentra, waar de servers staan voor onlinediensten als iCloud, de App Store en Apple Music.

38 miljard naar de fiscus

Apple kondigde woensdag ook aan dat het naast de investering een éénmalige betaling aan de belastingdienst gaat doen van 38 miljard dollar. Die som moet het bedrijf afdragen over zijn in het buitenland gestalde vermogen, ruim 250 miljard dollar.

Apple heeft het overgrote deel van zijn kapitaal gestald in het buitenland. Maar wat moet het met al dat geld?

Dat Apple zo veel geld gaat overmaken naar de fiscus, heeft alles te maken met de nieuwe belastingwet van de regering-Trump. Voorheen moesten bedrijven 35 procent belasting afstaan als ze hun geld uit het buitenland wilden terughalen naar de VS. Daarom parkeerden veel Amerikaanse multinationals hun in het buitenland gemaakte winst in belastingparadijzen, waar de tarieven veel lager waren.

Eénmalige meevaller

President Trump wil dat die in het buitenland gestalde dollars terugkomen naar de VS, zodat ze daar een opkikker kunnen geven aan de economie - een principe dat Trump samenvat onder de leus America First. Daarom voorziet de in december aangenomen belastingwet in een grote korting voor Amerikaanse bedrijven die hun geld terughalen naar eigen land: zij betalen éénmalig maar 8 tot 12 procent belasting.

Apple zegt niet hoeveel van zijn buitenlandse geld het overhevelt naar Amerika. Het is ook niet duidelijk of andere belastingvoordelen voor grote bedrijven uit Trumps belastingwet Apple hebben aangezet tot de investeringen die het techconcern woensdag heeft aangekondigd.