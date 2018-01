Alles wat je wilt weten over bitcoin maar nooit durfde te vragen

Welke cryptovaluta zijn er?

Het begon allemaal met de bitcoin: de allereerste exemplaren van die digitale munt werden in januari 2009 gecreëerd. Op de website Coinmarketcap.com is een overzicht te vinden van de grote hoeveelheid cryptovaluta die er sindsdien is bijgekomen. Daar staan nu in totaal bijna 1.300 munten op, al is onduidelijk of dit een compleet overzicht is. Van Ripple tot Litecoin en van Dash tot Piggycoin: er is een enorm aanbod.

Ethereum is in relatief korte tijd uitgegroeid tot de grootste alternatieve cryptomunt, het hippe broertje van bitcoin. De huidige koorts rondom alternatieven voor bitcoin (altcoins) is vooral aangewakkerd door het enorme succes van Ethereum, het platform dat de digitale munteenheid ether bedacht. In 2014 werd Ethereum gelanceerd en toen kostte één ether 40 dollarcent. Half januari is die bijna 800 dollar waard. Wie vanaf het begin 1.000 dollar in Ethereum stak, is nu miljonair.