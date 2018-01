Zoektocht MH370 alsnog hervat

Waarom een nieuwe zoektocht? Australische wetenschappers denken sinds augustus vorig jaar „met een tot nu toe ongeëvenaarde preciesie” het gebied te kunnen aanwijzen waar het vliegtuig in zee moet zijn gestort. Het gebied, dat met 25.000 vierkante kilometer iets kleiner is dan België, ligt noordelijker dan waar eerder is gezocht. Tot nu toe is 120.000 vierkante kilometer zeebodem afgezocht onder de vermoedelijke route die het vliegtuig in de slotfase zou hebben afgelegd. Dat dat enorme zoekgebied te ver naar het zuiden ligt, blijkt uit analyse van de route die wrakstukken van de Boeing aflegden vóór ze vorig jaar aanspoelden aan de oostkust van Afrika en op de eilanden Réunion en Mauritius. Australische onderzoekers hebben ook opnieuw satellietwaarnemingen uit 2014 van mogelijke wrakstukken in zee, ten westen van de baan van het vliegtuig, bekeken. Als die – overigens niet-geïdentificeerde – voorwerpen inderdaad van MH370 waren, wijzen modellen van de oceaanstromingen terug naar dezelfde positie waar het vliegtuig zou zijn neergestort: 35,6 graden zuiderbreedte, 92,8 graden oosterlengte, tussen Australië en Madagascar. Op die plaats is de zeebodem niet eerder volledig onderzocht. Volgens de Maleisische minister van Transport, Liow Tiong Lai, is er nu „85 procent kans dat het toestel hier wordt gevonden”. Er zijn overigens nog geen concrete plannen voor de berging als het vliegtuig daarwerkelijk wordt gevonden. Lees ook: Twee jaar speuren op de zeebodem, maar geen MH370

Waarin verschilt deze zoekoperatie van de vorige? Na de vermissing is met vliegtuigen gezocht naar wrakstukken en, onder water, naar signalen van de zwarte dozen van het vliegtuig. Nog weer later is door een reeks schepen, waaronder van het Nederlandse bedrijf Fugro, de zeebodem in kaart gebracht en afgespeurd. De Indische Oceaan is daar op sommige plaatsen meer dan zes kilometer diep. Ocean Infinity heeft nu een nieuw Noors schip geleased, de Seabed Constructor, dat geldt als het modernste civiele onderzoeksvaartuig ter wereld. Het schip beschikt over een aantal ‘onderwaterdrones’ waarvan er maximaal acht tegelijk zelfstandig de zeebodem in beeld kunnen brengen, en onderscheid maken tussen zand of steen en stukken metaal, zelfs van klein formaat. De schepen van Fugro hadden ook zulke drones, maar die zaten met een lange kabel aan het schip vast en waren technologisch minder geavanceerd. Het Noorse schip zou zowel sneller als beter een stuk zeebodem kunnen bekijken. Drie bedrijven, waaronder ook Fugro, hebben in oktober 2017 de Maleisische regering een voorstel gedaan om door te zoeken. Ergens tussen Maleisië en Vietnam verloren luchtverkeersleiders het contact met vlucht MH370. Aan boord: 227 passagiers en 12 crewleden. De verhalen van de 239 inzittenden werden wereldwijd door lokale media verteld