Zo zag het jaar 1968 eruit in pushberichten

De nieuwsgebeurtenissen in de Verenigde Staten uit het jaar 1968 voelen een beetje als een déjà-vu. De liberalen wankelden, er waren veel demonstraties tegen raciale en economische ongelijkheid in het land en een Republikein, wiens beleid geijkt was op law and order, volgde een Democraat na twee termijnen op in het Witte Huis.

Dit nieuws bereikte het publiek via de radio, tv of krant. Maar hoe had het het eruit gezien als de artikelen via een notificatie op de smartphone waren binnengekomen? Dat laat The New York Times zien in een visueel prachtig vormgegeven productie.

Het is net echt

Op 1 januari 1968 opende The New York Times met World Bids Adieu to a Violent Year. Men was wel klaar met 1967: een jaar vol geweld, en hoopte op een frisse start. Maar dat zat er niet in, zien we al snel in de in de lijst van notificaties met het nieuws uit 1968. Verschillende incidenten rond de oorlog in Vietnam, gewonden bij protesten, politieke verdeeldheid en in het vroege voorjaar de moord op Martin Luther King.

De notificaties over de belangrijkste gebeurtenissen zijn opgedeeld in vier tijdblokken. Als je op de notificatie klikt over de moord op Martin Luther King kom je terecht bij het originele artikel in het immense archief van The Times. En zo blader je door de 83 pagina’s dikke broadsheetkrant van 5 april 1968.

In de laatste reeks notificaties vinden we ook goed nieuws: de voltooiing van de missie van Apollo 8 waarbij een bemande raket om de maan heen vloog.