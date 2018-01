Zat politieke ambities, nu de resultaten

Op de PvdA na lijkt iedereen klaar en uitgerust voor een druk politiek jaar. Wij ‘tracken’ de belangrijkste wetgeving van Rutte III. De SP blijft in de verdediging over de keuze voor ‘de dochter van’. Asscher verdedigt Moorlag nauwelijks.

HAASTIGE SPOED: 2018 is het jaar waarin Rutte III een groot deel van haar ambities waar moet maken. De krappe meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer kan door één dissident gaan wankelen. En die in de senaat staat begin volgend jaar sowieso op het spel. Zodra de campagne voor de Provinciale Staten begint, kan de vertraging en afhankelijkheid van de oppositie beginnen. Alle reden om dit jaar zoveel mogelijk wetgeving tot stand te brengen. Ook omdat beleid maken door de verkiezingen en lange formatie een jaar lang stil heeft gestaan.

REGEERAKKOORDTRACKER: Om nauwgezet te volgen of en hoe snel het kabinet haar plannen weet uit te voeren, volgen we bij NRC vanaf vandaag de belangrijkste wetgeving van Rutte III niet alleen in onze verslaggeving, maar ook in een online overzicht. D66’ers hebben de meeste haast, zo blijkt tot nu toe. De eerste belastingplannen van Menno Snel zijn al afgehandeld. Bovenaan de agenda voor dit jaar staat het schrappen van het referendum door Kajsa Ollongren.

GASDEBAT: Maar regeren is niet alleen wetten maken, ‘events’ bepalen nog veel meer de actualiteit en stabiliteit van een coalitie. Rutte III wordt, net als z’n voorloper, verweten veel te weinig te doen voor Groningers die lijden onder aardbevingen en verzakte huizen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met ‘Groningen-minister’ Eric Wiebes over de trage afhandeling van de schade. Waar premier Rutte eerst de provinciebestuurders en toen de lange formatie de schuld gaf voor de vertraging, wordt in Den Haag vooral gewezen naar de inflexibele opstelling van oud-minister Henk Kamp.

LIL’JAN: Morgen neemt de Tweede Kamer afscheid van Emile Roemer en daarmee, zo blijkt uit het profiel van zijn opvolger Lilian Marijnissen, van de ambitie van de SP om door te breken als bestuurderspartij. Onder Marijnissen junior moet het allemaal weer een tandje activistischer. SP’ers die verslaggever Mark Lievisse Adriaanse sprak, benadrukken dat zij echt niet door haar achternaam partijleider is geworden. “Dat reduceert het hele proces dat we hebben gehad tot het idee dat die ouwe in Oss het allemaal goed geregeld heeft”, aldus Kamerlid Peter Kwint.

WILLIAM: Bij de PvdA willen ze na een tumultueus reces graag zo snel mogelijk over tot de orde van de dag: oppositie voeren en de schade beperken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wat de langeafstandsrol van Lodewijk Asscher de afgelopen weken precies is geweest, zullen we misschien nooit weten. In een interview met AD wil hij in ieder geval niet zeggen aan welke kant van het conflict hij stond. Vond hij, voor het interne onderzoek, dat Kamerlid William Moorlag weg moest, of niet? “Alles wat ik heb besproken of afgewogen is in vertrouwen gebeurd”, aldus Asscher. Volgens columnist Tom-Jan Meeus moet overigens niet de PvdA, maar de FNV eens bij zichzelf te rade gaan na deze schijnconstructierel.

LOBBYWATCH: Wethouders en ov-bestuurders voeren vandaag in een opiniestuk in NRC de druk op het kabinet op om te investeren in een lightrailnet in de Randstad - een combinatie van trein, tram en metro. Komt het ministerie van I&W niet met geld over de brug, dan dreigt het gebied dicht te slibben. Morgen praat de Kamer erover met staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

QUOTE VAN DE DAG:

“Vandaag zou ik niet nee zeggen.”

Frans Timmermans (PvdA) loopt bij de NOS alvast vooruit op de mogelijkheid dat het kabinet hem volgend jaar zou vragen aan te blijven als Eurocommissaris.