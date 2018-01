Eerste vrouwelijke premier Roemenië voorgedragen

Viorica Dancila. Foto Europees Parlement

De Roemeense regeringspartij PSD heeft Viorica Dancila voorgesteld als nieuwe premier van Roemenië. De sociaaldemocratische partij, de grootste politieke partij van het land, stemde unaniem voor de Europarlementariër, meldt persbureau Reuters op basis van partijleden.

President Klaus Iohannis moet de nominatie nog goedkeuren en het parlement moet nog stemmen over haar premierschap. Als dat gebeurt, is Dancila de eerste vrouwelijke premier van Roemenië.

Eerder op dinsdag benoemde Iohannis de minister van Defensie Mihai Fifor tot interim-premier. Volgens analisten zou dat kunnen betekenen dat Iohannes hem liever als premier ziet. PSD-leden dreigden met sancties tegen de president als hij de meerderheid van het parlement niet zou erkennen.

Machtsstrijd

Maandag stapte premier Mihai Tudose op nadat partijleden het vertrouwen in hem hadden opgezegd. Hij was de tweede premier van de PSD die in korte tijd door de partij werd verdreven. Sorin Grindeanu moest in juni al aftreden na een motie van wantrouwen die werd gesteund door zijn eigen partij.

Grindeanu was in een machtsstrijd verwikkeld met Liviu Dragnea, de partijvoorzitter van de PSD. Dragnea was in 2016 veroordeeld voor verkiezingsfraude en kan daarom zelf geen premier worden.

Grindeanu wilde volgens analisten minder ver gaan dan zijn partijgenoten in het ontmantelen van anti-corruptiewetgeving. Aangezien zijn partijleider Dragnea wordt verdacht van ambtsmisbruik, denken analisten dat Dragnea hem daarom heeft gedwongen te vertrekken.

Vrouwenrechten

Dancila (54) is een trouwe bondgenoot van Dragnea. In 1996 werd zij lid van PSD. In 2009 werd ze gekozen voor haar eerste termijn in het Europees Parlement, in 2014 voor haar tweede termijn. Voor ze de politiek inging was ze werkzaam bij het Roemeense olieconcern Petrom, en daarvoor docent op een middelbare school.

Dancila is vicevoorzitter van de Europese parlementscommissie voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Ook is ze lid van de commissie voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid.

Sinds 2015 is ze voorzitter van de vrouwenorganisatie van de PSD (OFSD). In die functie heeft ze zich onder meer hard gemaakt tegen huiselijk geweld. Ook zorgde ze ervoor dat de PSD een ondergrens van 30 procent aan vrouwelijke kandidaten op de verkiezingslijst hanteert.