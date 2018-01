Vijf jaar geëist tegen ‘rotste appel’

Eindelijk. Zo’n 2,5 jaar na de aanhouding van Mark M. (31) uit Weert, verdacht van grootschalige corruptie, kreeg het Openbaar Ministerie tot zijn opluchting de kans uit te leggen welk belastend materiaal er allemaal verzameld is tegen de voormalige politieagent. De verdachte werd een maand na zijn aanhouding al door politiebaas Gerard Bouman omschreven als „de rotste appel sinds tijden”. De ex-rechercheur zelf ontkende tot nu toe alles en zweeg op lastige vragen.

Met onmagistratelijk helder taalgebruik schetste officier van justitie Willem Bos dinsdag bij aanvang van zijn requisitoir de ernst van deze strafzaak. M. „verklapte en verkwanselde jarenlang aan een stuk karrenvrachten politiegeheimen”. De aanklager zei dat de verdachte „collega-agenten heeft besodemieterd”. Diens verweer, dat hij alleen maar informatie jatte als „een soort van hobby”, betitelde de officier van justitie als „apekool”.

Mark M. heeft volgens justitie de kernwaarde van de politie, onkreukbaarheid, geschonden. „Door als agent schaamteloos, keer op keer op keer, voor eigen gewin vertrouwelijke politiegegevens weg te sluizen, bracht hij enorme schade toe aan het vertrouwen in de politie en gooide hij de waardigheid van het politieambt te grabbel.”

In zo’n geval is een lange gevangenisstraf op zijn plaats, vindt het Openbaar Ministerie (OM). De aanklager eiste vijf jaar cel. Als het aan het OM ligt, mag M. ook tien jaar lang geen publiek ambt meer vervullen. En als de rechtbank vonnis wijst, op 19 februari, moet de eerder op vrije voeten gestelde agent meteen gevangen worden genomen. Anders verdwijnt hij voorgoed in Oekraïne, waar hij sinds enige maanden handelt in versleutelde telefoons en naar eigen zeggen bodyguard services verkoopt.

‘Zakenman’ Mark M. verwerpt elke beschuldiging Ex-agent Mark M. heeft niets verdiend met verkoop van vertrouwelijke politie-informatie aan de onderwereld. Dat zei hij maandag tegen de Bosche rechtbank. Hij verwerpt elke beschuldiging en zal zijn ontslag bij de politie aanvechten. Met betrekking tot zijn financiën zei M. dat de rijksrechercheurs het zakenleven in Oekraïne niet begrijpt, waar hij vele tienduizenden euro’s heeft geleend. Hij kan die leningen niet staven en gaf geen antwoord op gedetailleerde vragen van de rechtbank. M. zegt de privacy van zijn vrienden en zakenpartners in Oekraïne te willen respecteren. De zaken die M. doet in Oekraïne gaan „heel langzaam”. Hij wordt tegengewerkt door „smerig spel” van de Nederlandse ambassade. Mark M. was speciaal voor de strafzaak overgekomen, met zijn tweede Oekraïense echtgenote. Zijn moeder woont de rechtszaak ook bij.

Geen kwitanties

Mark M. heeft volgens berekeningen van de rijksrecherche zo’n 800.000 euro verdiend met de verkoop van informatie aan een vijftigtal Brabantse en Limburgse gangsters. In de politiecomputers werden 28.521 zoekvragen van hem aangetroffen. Maar de verkoop bewijzen kan het OM niet. Geen van de verdachte afnemers tekende een kwitantie. Van betaling voor politiedossiers zijn geen ‘papieren sporen’.

De rijksrecherche heeft wel becijferd dat de ‘politiemol’ de afgelopen jaren zo’n 80.000 euro meer uitgaf dan mogelijk was op basis van zijn legale politie-inkomen.

Dat er betaald is, leidt het OM onder meer af uit een afgetapt telefoongesprek met de vrouw van een gangster. Zij deed een paar keer aangifte tegen Jeffrey van den A. wegens huiselijk geweld. Steeds weer bleek hij er heel snel van op de hoogte dat zijn vrouw naar de politie was gestapt. Mark M. zag dit in het politiesysteem en vertelde dit door. Van den A. moest wel betalen voor deze dienstverlening, had hij zijn vriendin verteld. „Alle criminelen kopen bij hem [de politiemol] informatie”, vertelde de vrouw haar moeder in een telefoongesprek.

Bezwarend voor M. is ook dat de politie een doos belastend materiaal vond in een geheime bergruimte bij een medeverdachte thuis in Veldhoven. Tegen deze S. werd dinsdag drie jaar cel geëist. Die doos bevatte 235.000 euro, drugs, jammers (stoorzenders) en 167 A4’tjes uit politiedossiers. Het was informatie die M ark M. had opgevraagd en waar vingerafdrukken van hem opzaten.

Karaktermoord

Officier van justitie Gerard Sta ging ter zitting in op het verwijt van de verdachte dat de pers karaktermoord op hem zou hebben gepleegd. Die negatieve berichtgeving heeft hij door zijn criminele gedrag over zichzelf afgeroepen, aldus het OM. Dat de politiebaas de verdachte publiekelijk als rotste appel betitelde, is alleszins begrijpelijk: „De politie, en dus ook de korpschef, voelde zich belazerd en verraden door een van de eigen mensen.”

Bij het bepalen van de strafmaat heeft het OM gekeken naar een recente corruptiezaak in Den Haag. De Haagse rechtbank veroordeelde in oktober een agent tot vier jaar cel omdat hij informatie over hennepplantages doorspeelde zodat vrienden van hem die konden leegroven.

Het OM zegt te vrezen dat recente corruptiezaken in het opsporingsapparaat duiden op verharding en verdere professionalisering van de georganiseerde criminaliteit. Het vergaren van informatie door infiltratie in de politie kan gezien worden als een venijnige contrastrategie. De aanklagers nemen het Mark M. ook kwalijk dat hij alleen maar „minachting” heeft getoond en op geen enkel moment berouw.