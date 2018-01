Limerick rouwt om dood zangeres Dolores O’Riordan

De ‘grootste rockster die Limerick heeft voortgebracht’ is overleden. Zo reageren Ieren op de dood van Dolores O’Riordan, de in Limerick geboren 46-jarige zangeres van The Cranberries.

De Ierse premier Leo Varadkar zei: „Voor iedereen die opgroeide in Ierland in de jaren 90 was zij de stem van een generatie”. Waarschijnlijk bedoelde de 38-jarige Varadkar ook zichzelf. Hij moet als puber in Dublin op zijn walkman naar hits ‘Zombie’ en ‘Linger’ hebben geluisterd. Varadkar zei dat The Cranberries „alle tieneronzekerheden wisten te vatten” met hun muziek.

Colin Parry, die zijn 12-jarige zoon verloor bij de IRA-aanslag in het Engelse Warrington in 1993, bedankte in The Independent O’Riordan postuum voor haar „majestueuze en ook zeer echte” teksten. O’Riordan schreef ‘Zombie’, de grootste hit van de band, als protestlied na die aanslag.

In interviews zei de Ierse zangeres dat ze op dat moment op tournee was in Engeland en aangegrepen werd door het voortdurende geweld in de nadagen van The Troubles.

In ‘Zombie’ zingt O’Riordan: „Child is slowly taken/And the violence caused such silence/Who are we mistaken?” Ze hekelde de eindeloosheid van de strijd tussen Ieren en Britten. „It’s the same old theme/Since nineteen-sixteen.” In april 1916 vond in Ierland de Paasopstand plaats. Ierse republikeinen ontketenden een zesdaagse opstand tegen de Britse regeringstroepen.

De Londense politie maakte bekend dat zij de dood van O’Riordan niet als verdacht beschouwen en het dossier overdragen aan de lijkschouwer. Ze was kort op bezoek in Londen voor opnames en werd maandagochtend dood aangetroffen in haar hotel aan Park Lane, naast Hyde Park. Een priester in Limerick zei tegen de BBC dat de zangeres in Ierland begraven wordt.

Voor de dertigers van nu roepen The Cranberries herinneringen op aan schoolfeestjes, flanellen overhemden en middenscheidingen bij jongens. O’Riordan en The Cranberries passen in die zin in hetzelfde rijtje als Nirvana en REM. „De grootste hits van O’Riordan waren melodramatische emoties van een tienerdagboek op muziek gezet”, oordeelt The Irish Times dinsdag.

Met The Cranberries verkocht O’Riordan tientallen miljoenen albums. Vaak werd ze vergeleken met Sinead O’Connor, die andere door en door Ierse zangeres. „O’Riordan werd een symbool van trots voor Ierland en voor de Ierse diaspora”, beschouwt The Guardian.

Persoonlijk had ze het echter zwaar. O’Riordan kampte met depressies en eetstoornissen. In 2013 maakte ze bekend van haar achtste tot haar twaalfde te zijn misbruikt door een vriend van haar familie. Een jaar later scheidde ze van Don Burton, de manager van Duran Duran, met wie ze drie kinderen kreeg. Via een woordvoerder laat haar familie weten „verwoest te zijn en privacy te verlangen in deze moeilijke tijd”.