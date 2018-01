Twee terugkeerders aangehouden uit strijdgebied Syrië en Irak

Op Schiphol zijn vrijdag en maandag twee Nederlanders aangehouden die verdacht worden van deelname aan een terroristische organisatie. Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Ede en een 30-jarige man uit Amsterdam. Beiden zijn terugkeerders uit het strijdgebied van Syrië en Irak. Ze kwamen met een vlucht uit Turkije onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagmiddag.

Voor de twee gold een internationaal aanhoudingsbevel. De verdachten zijn kort geleden aangehouden toen ze apart van elkaar de grens met Turkije overstaken. De vrouw is twee keer naar het strijdgebied gereisd in Syrië en Irak, in 2014 en in 2015. De man is vermoedelijk in 2013 naar het gebied vertrokken.

Het is niet makkelijk voor het OM terugkeerders veroordeeld te krijgen: Echt, ik heb alleen thee gezet

De vrouw is dinsdag door de rechter-commissaris in Rotterdam voor twee weken in bewaring gesteld, de man wordt vrijdag voorgeleid. Het beleid van het OM is om alle personen te berechten die zijn afgereisd naar Syrië en Irak en die zich aansloten bij terroristische organisaties. Vorig najaar is een aantal rechtszaken gestart tegen teruggekeerde Syriëgangers.

Zo is tegen IS-ganger Laura H., die met hulp van haar vader terugkeerde uit het kalifaat van Islamitische Staat (IS), drie jaar cel geëist. In totaal zijn de afgelopen jaren zo’n 285 Nederlanders afgereisd naar Syrië en Irak. Ongeveer 185 van hen vechten en vochten mee met jihadistische organisaties zoals IS en Al-Qaeda. Zestig daarvan zijn volgens de terreurbestrijdingsdienst NCTV en inlichtingendienst AIVD omgekomen. Ongeveer vijftig van hen zijn inmiddels terug in Nederland.