Sparta verliest eerste wedstrijd met Advocaat van Vitesse

In eigen Kasteel heeft Sparta dinsdagavond zijn eerste wedstrijd met Dick Advocaat als trainer verloren. Mason Mount van uitclub Vitesse maakte in de 64e minuut het enige doelpunt in een verder wat tamme wedstrijd, waarmee de eindstand 0-1 werd.

In de eerste helft was de thuisploeg de betere partij, al wisten zij dit niet om te zetten in een doelpunt. Daardoor kon na ruim een uur Mason Mount een voorzet van Milot Rashica benutten om de 0-1 te maken.

Nederlagen

Sparta zet met het verlies een teleurstellende reeks nederlagen voort: dinsdagavond was de zesde op rij. Vorige maand werd trainer Alex Pastoor nog ontslagen wegens de slechte resultaten. De 70-jarige Advocaat volgde hem op, maar het is dus nog wachten of deze mastodont het tij kan keren voor de Rotterdammers - die momenteel op de laatste plaats bungelen in het klassement.

Vitesse steeg dankzij de zege juist een plekje naar de zevende positie. Het was voor de Arnhemmers de eerste overwinning in vijf matches.

De wedstrijd zou eigenlijk vorige maand worden gespeeld, maar moest toen worden afgelast wegens hevige sneeuw. Zondag speelt Sparta weer in eigen huis - en neemt het dan op tegen de stadsgenoten van Excelsior.