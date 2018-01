Skeletonner Bos naar Olympische Winterspelen

De Nederlandse skeletonner Kimberley Bos mag meedoen aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea volgende maand. Dat heeft sportkoepel NOC*NSF dinsdag laten weten. Daarmee wordt de 24-jarige Bos de eerste Nederlandse ooit die meedoet aan dit onderdeel op de Spelen.

Eerder was het de vraag of Bos mee mocht doen in Pyeongchang. De skeletonner moest daarvoor bij de eerste twaalf zitten in het wereldbekerklassement. Na een tegenvallend resultaat bij de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse St. Moritz afgelopen vrijdag, waar ze twintigste werd, zakte ze van de elfde naar de dertiende plaats: net niet genoeg voor een plaatsing in Pyeongchang.

Bos staat volgens de sportkoepel twaalfde na een schorsing van de Russische Jelena Nikitina, die vierde stond. Zij mag niet meedoen in Pyeongchang omdat ze doping heeft gebruikt tijdens de vorige Winterspelen in Sotsji in 2014.

‘Geschoonde eindrangschikking’

Nikitina vecht de beslissing met een groep geschorste Russische sporters aan bij het internationaal sporttribunaal CAS. Later deze maand volgt daarover een uitspraak. Tegelijkertijd mag de Russin van de internationale bobslee- en sleebond IBSF wel meedoen aan overige wedstrijden binnen de discipline.

NOC*NSF gaat echter uit van een “geschoonde eindrangschikking”. Daarom voldoet Bos aan alle kwalificatie-eisen en mag de Nederlandse sporter meedoen aan de Spelen.

De skeletonner uit het Gelderse Ede stapte vier jaar geleden over van bobsleeën naar de discipline skeleton, een variant waarbij de sporter met het hoofd naar voren en de buik op een slee naar beneden glijdt. In maart 2017 werd Bos de eerste Nederlandse skeletonner ooit met een podiumplaats bij de wereldbekerwedstrijden in Pyeongchang. Ze werd toen derde op de olympische baan.

Het skeleton voor vrouwen op de Spelen vindt plaats op 16 en 17 februari. De sporter reageerde dinsdag op Twitter enthousiast op het nieuws dat ze toch naar Zuid-Korea mag: