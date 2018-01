Simone Biles: ook ik ben misbruikt door turnarts

Simone Biles, de succesvolste turnster ter wereld, heeft maandagavond een verklaring op Twitter en Instagram geplaatst waarin ze zegt misbruikt te zijn door de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam, Lawrence ‘Larry’ Nassar. Eerder zeiden andere topturnsters, onder wie Gabby Douglas, Aly Raisman en McKayla Maroney, al misbruikt te zijn door de arts. Zij werden aangemoedigd door de #MeToo-beweging om met hun verhalen naar buiten te komen.

“De meesten van jullie kennen me als een vrolijk, lachend en energiek meisje”, schrijft de 20-jarige Biles. “Maar de laatste tijd voel ik me gebroken en hoe harder ik probeer de stem in mijn hoofd te negeren, hoe luider die schreeuwt. Ik ben niet meer bang mijn verhaal te vertellen.”

“Ik ben ook een van de vele slachtoffers die seksueel misbruikt zijn door Larry Nassar”, vervolgt ze. “Er waren veel redenen waarom ik terughoudend was om mijn verhaal te delen, maar nu weet ik dat het niet mijn fout was.”

De verklaring van Biles op Twitter:

Jonger dan 15

Nassar (54) werd begin december veroordeeld tot zestig jaar gevangenisstraf voor het bezit van kinderporno. Deze week volgt nog de rechtszaak over beschuldigingen van seksueel misbruik, dat hij zou hebben gepleegd onder het mom van medische behandelingen.

Nassar kwam in 1986 bij het medische team van de Amerikaanse turnbond USAG. Van 1996 tot 2015 stond hij aan het hoofd van dat team. Het seksueel misbruik kwam aan het licht door een onderzoek van de krant The Indianapolis Star, waarin ook een doofpotcultuur bij turnbond USAG werd beschreven.

In totaal hebben meer dan 130 vrouwen aanklachten ingediend tegen Nassar, die het misbruik heeft toegegeven. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1998 en 2015, ook bij meisjes jonger dan 15 jaar, en ook op de Michigan State University, waar Nassar werkzaam was.

‘Ook turnbond schuldig’

Biles won op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 vijf medailles, waarvan vier gouden en één bronzen. Daarvoor kroonde ze zich tien keer wereldkampioen, waaronder drie keer op de onderdelen vloer en individuele meerkamp op de wereldkampioenschappen van 2013, 2014 en 2015.

Na een korte pauze traint ze nu voor de wereldkampioenschappen in 2018 en voor de Spelen in Tokio in 2020. Dat zal niet makkelijk zijn, schrijft ze: “Het breekt mijn hart dat ik voor Tokio 2020 continu naar dezelfde faciliteiten moet als waar ik ben misbruikt.”

Biles beschuldigt ook de Amerikaanse turnbond USAG in haar verklaring:

“Het is niet normaal om wat voor behandeling dan ook te krijgen van een vertrouwde teamarts en dat een ‘speciale behandeling’ te noemen. Dit gedrag is compleet onacceptabel, walgelijk en schadelijk, zeker van iemand over wie mij wordt verteld dat ik hem moet vertrouwen. [...] Nee, ik zal niet de schuld dragen die bij Larry Nassar, de USAG, en anderen behoort.”

Ook andere slachtoffers hebben de USAG beticht van nalatigheid. Meerdere keren bleek te zijn geklaagd over Nassar, maar daar zou niks mee zijn gedaan. De bond verdedigt zich met het argument dat het geruchten betrof en geen sprake is geweest van een formele aanklacht.

In een korte verklaring naar aanleiding van de verklaring van Biles zegt de USAG “verslagen en boos” te zijn en “spijt” te hebben van “alles was Biles en anderen is aangedaan” door Nassar: “USA Gymnastics zal naar onze atleten en leden blijven luisteren om een cultuur van empowerment te creëren met een focus op de veiligheid van atleten, elke dag weer.” In maart 2017 vertrok USAG-voorzitter Steve Penny, omdat dat “het beste is voor de USAG op dit moment”.

Biles zegt dat duidelijk moet worden waarom Nassar zo lang bij zo veel mensen zijn gang kon gaan. “We moeten zeker weten dat zoiets als dit niet nog eens gebeurt.”