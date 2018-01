‘ProRail was nog niet klaar voor winterstorm’

Spoorbeheerder ProRail was niet winterklaar tijdens de sneeuwstorm van 10 en 11 december. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdag. In de krant erkent ProRail dat “op een beperkt aantal locaties” van het wisselsysteem nog werd gewerkt aan de wisselverwarming. Honderden treinen vielen uit door zo’n vijftig wisselstoringen door het hele land.

Door zware sneeuwval werd op 10 en 11 december door het KNMI respectievelijk code oranje en code rood afgekondigd. Het treinverkeer had door de storingen veel last van de winterse omstandigheden. Rond Utrecht, Amsterdam, Zwolle en Schiphol was maandagavond vrijwel geen treinverkeer mogelijk. Er waren storingen bij Amersfoort en Zaandam.

In het bewuste weekend ging de nieuwe dienstregeling in, die vanwege de sneeuw meteen werd omgevormd naar een aangepast vertrekschema.

In het AD doen reizigersorganisaties hun beklag over het in hun ogen te late wisselonderhoud van ProRail. De Maatschappij Voor Beter OV spreekt van een “aanfluiting”. Volgens Rover had de storing vanwege de verschillende locaties van de wissels een “grote impact”. Vervoersbedrijf NS laat in een reactie in de krant weten in gesprek te gaan met ProRail over de gebeurtenissen die dag.

ProRail is bezig met de installatie van een nieuw soort sensor op de wissels, die aan onderhoudsmonteurs duidelijk moet maken wanneer er bevriezingsgevaar dreigt. Vanaf november is begonnen met het opplakken van de sensoren.