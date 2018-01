Namens alle Amerikanen: excuses voor deze ambassadeur

Mijn oprechte excuses aan alle Nederlandse burgers voor de opmerkingen van onze nieuwe ‘ambassadeur’, Pete Hoekstra. Hij beledigde daarmee Nederland nog meer dan in 2015. NOS-verslaggever Wouter Zwart vroeg Hoekstra naar beweringen die hij destijds deed en die evident niet klopten: Hoekstra sprak over „no go areas” en „auto’s en politici die verbrand werden”. Hoekstra ontkende deze statements gemaakt te hebben. De verslaggever confronteerde hem vervolgens met videomateriaal van deze statements.

Om dit te vergoelijken gebruikte Hoekstra een kreet die hij onlangs van onze president leerde: „Dit is fake news.” Fake news is inmiddels het standaard ontsnappingswoord wanneer Trump of Hoekstra op een leugen betrapt worden. Dat is geen manier om je eerste dag als ambassadeur te beginnen: na bewijs van leugens, liegt hij door!

Ik spreek namens mijzelf – en namens de meeste Amerikanen – dat het ons erg spijt dat we jullie een liegende ambassadeur gestuurd hebben. Hoekstra moet terug naar Grand Rapids, Michigan en met pensioen. Er zijn meer professionals die zijn ambt kunnen beoefenen. Wij, het Amerikaanse volk, kunnen niet langer tolereren dat Trump iedereen voor schut zet. We moeten toegeven dat we een fout maakten toen wij hem verkozen.