Pensioenfondsen zien brood in lightrail

Meerdere pensioenfondsen zijn geïnteresseerd in deelname aan financiering van lightrailprojecten in de Randstad. Het grootste pensioenfonds, ABP, wil overleg met betrokken partijen en medefinanciers. Ook het pensioenfonds voor de Bouw wil praten. „Als het gaat om projecten waar miljarden in omgaan, zijn wij vanzelfsprekend geïnteresseerd. Voorwaarde is wel dat er dan een goed gecoördineerd verhaal op tafel ligt. Natuurlijk zijn we dan geïnteresseerd en kijken we serieus of daar een businesscase van te maken is.”

De pensioenfondsen reageren daarmee op de oproep van de directeuren van de vier grote stadsvervoersbedrijven in de Randstad, de president-directeur van NS en een aantal vervoerswethouders aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) om met pensioenfondsen in gesprek te gaan over miljardeninvesteringen in het openbaar vervoer van de Randstad.Dat deden ze dinsdag in NRC.

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM zegt al te investeren in lightrail- en metroprojecten in de Spaanse steden Barcelona, Madrid en Sevilla. „Het investeren in lightrailprojecten dichter bij huis zou een logische vervolgstap zijn”, zegt hoofd infrastructuurbeleggingen van PGGM, Erik van de Brake. De positieve reacties zijn opmerkelijk. In het verleden reageerden pensioenfondsen gereserveerd als er vanuit de politiek gevraagd werd om te investeren in bijvoorbeeld de hypotheekmarkt, gezondheidszorg en schoolgebouwen. En nu dus voor de financiering van de aanleg van nieuwe lightrailverbindingen in de Randstad. Het ABP zegt nu de haalbaarheid van financiering van die lightrailprojecten „serieus te willen onderzoeken”, aldus een woordvoerder.

Ook het ABP investeert nu ook al in infrastructurele projecten. Wereldwijd is daar ongeveer 1 miljard euro mee gemoeid, 2,6 procent van zijn totale portefeuille. Bij ABP is het inmiddels staand beleid om meer in Nederland te beleggen.

Ook het pensioenfonds Zorg en Welzijn investeert in infrastructuur. Zoals de zeehaven in IJmuiden, maar ook bruggen en wegen. Of lightrailprojecten ook tot de mogelijkheden behoort, is volgens een woordvoerder niet op voorhand te zeggen. „Wij zijn primair geïnteresseerd in projecten die goed zijn voor onze deelnemers. Er moet dus een verantwoorde balans zijn tussen risico’s en rendement, voordat wij ergens in stappen.”

Volgens Loek Sibbing, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), in 2014 opgericht door een aantal pensioenuitvoerders en verzekeraars, kunnen die lightrailprojecten een interessante portefeuille zijn voor de bij NLII aangesloten pensioenfondsen. „Dat is afhankelijk van het rendement en de organisatie rond die projecten. Zo is in Nederland infrastructuur, in tegenstelling tot landen elders in Europa, staatseigendom. En dat is een belemmering voor, bijvoorbeeld, het vereiste rendement op die projecten. Daarom beleggen ook Nederlandse pensioenfondsen veel meer in infraprojecten in het buitenland dan in Nederland.”