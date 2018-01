Palestijnen vinden hun nieuwe verzetsheldin van 16 jaar oud

Ze is pas zestien, maar voor veel Palestijnen is Ahed Tamimi al uitgegroeid tot een heldin, tot een symbool van verzet tegen de Israëlische bezetting van hun gebied. Sinds 19 december zit het strijdbare meisje met blonde krullen in een cel, nadat ze enkele dagen eerder voor haar huis twee Israëlische militairen had geschopt en in het gezicht geslagen. Deze woensdag besluit een Israëlische militaire rechtbank op de Westelijke Jordaanoever of haar voorarrest verder mag worden verlengd.

Ahed kwam op 15 december niet zomaar tot haar daad, waarvoor ze tot tien jaar cel zou kunnen krijgen. Eraan vooraf gingen protesten in haar dorp Nabi Saleh tegen het besluit van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Jongeren gooiden met stenen naar Israëlische militairen, die terugschoten met rubberkogels. Eén daarvan trof de vijftienjarige neef van Ahed vol in het gezicht. De jongen raakte hierbij zwaar gewond. Vervolgens liep Ahed met haar moeder Nariman en haar nicht Nour op de twee militairen af en Ahed begon de militairen te schoppen en te slaan.

De twee militairen raakten niet gewond. Wel belandden beelden van de confrontatie tussen de vrouwen en de militairen op de sociale media, waar ze grif gedeeld werden. Palestijnen genoten ervan te zien hoe Ahed onvervaard en met blote handen de militairen te lijf ging. In Israël wordt ze echter afgeschilderd als een naïef meisje, dat wordt gemanipuleerd door haar familie, die een geschiedenis kent van soms ook gewelddadig verzet tegen het Israëlische leger.

Het was niet voor het eerst dat Ahed in het nieuws kwam. Al in 2012, ze was elf, doken er beelden op waarop te zien was hoe ze de arrestatie van haar moeder probeerde te voorkomen. Ook later was ze herhaaldelijk in het nieuws, onder meer toen ze zich verzette tegen de aanhouding van haar broer wegens stenengooien. „Het enige wat ik deed, was mijn broer helpen”, zei ze naderhand voor de camera. Maar ook: „Wij Palestijnen gaan niet wachten op Saladin om ons te bevrijden.”

Haar familie is inderdaad al lang betrokken bij het verzet tegen de bezetting. Aheds vader Bassem (50) nam dertig jaar geleden deel aan de Eerste Intifada en dat gold ook voor haar ooms. Een tante was in 2001 betrokken bij een zelfmoordaanslag, een neef hielp een Israëliër te doden. Velen zaten enige tijd in de cel.

Amnesty International roept op tot Aheds vrijlating en hekelde eventuele berechting door een militaire rechtbank. Volgens haar advocaat is ze hard ondervraagd, ook ’s nachts. Maar moreel lijkt ze ongebroken. Bij een hoorzitting sprak ze, in haar gevangeniskleding, maandag kort met haar vader, een glimlach op de lippen.