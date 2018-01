Oplichters Microsoft-scam maken 7 miljoen euro buit

Oplichters die zich voordoen als medewerkers van de Microsoft-helpdesk hebben in 2017 zo’n zeven miljoen euro van Nederlanders buitgemaakt. Dat blijkt uit cijfers van de politie dinsdag.

In totaal meldden zich bijna tweeduizend slachtoffers bij de politie. Dat is een sterke stijging ten opzichte van 2016: toen waren het iets meer dan 1.100 aangiftes. De politie noemt het “opvallend” dat zeventig procent van de slachtoffers ouder is dan vijftig jaar. In één geval werd iemand voor 98.000 euro opgelicht.

De zogenaamde helpdeskmedewerkers bellen vanuit het buitenland en zeggen dat ze van Microsoft zijn. Vervolgens zeggen ze dat er iets mis is met de computer van het slachtoffer: deze zou bijvoorbeeld geïnfecteerd zijn met een virus hebben of een update nodig hebben. Om het ‘probleem’ te verhelpen moet een programma gedownload worden waarmee de oplichter de computer op afstand tijdelijk kan overnemen.

Veel van dit soort oplichters werken vanuit India. De podcast Reply All ging met een van hen in discussie: Hoe oplichters in India je afpersen met anti-virussoftware

Geldstroom niet traceerbaar

Gedupeerden moeten na afloop geld betalen voor de zogenaamde werkzaamheden. Gemiddeld legden slachtoffers zo’n vierduizend euro per persoon neer. Omdat de overschrijvingen vaak worden gedaan met iTunes-tegoedkaarten of overschrijvingen via Western Union, is de geldstroom niet te traceren.

De kans om gehackt te worden, kan je zelf met wat eenvoudige handgrepen flink verkleinen: Met deze handleiding wapen je je tegen hacken

Microsoft zegt nooit uit zichzelf contact op te nemen met klanten. De politie adviseert om meteen op te hangen wanneer iemand belt die zegt dat hij of zij namens het bedrijf contact opneemt. Nederlanders die benaderd worden op deze manier, worden verzocht om het telefoonnummer door te geven.