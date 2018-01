Ministerie weet al sinds 2016 van grootschalige mestfraude

De overheid weet al sinds mei 2016 dat de mestfraude in Nederland georganiseerd en grootschalig is. In een rapport, dat pas gisteren digitaal is gepubliceerd, staat dat door „agrarische ondernemers, intermediairs, adviseurs en mestverwerkers in gezamenlijkheid gefraudeerd” wordt. Ook besteedt het aandacht aan de geringe pakkans voor mestfraudeurs.

Het rapport is geschreven in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De onderzoekers spraken met betrokkenen in de mesthandel en schetsen een beeld van de fraude. Ze noemen die „grootschalig” en georganiseerd. Ook menen ze dat „een aantal, bij naam genoemde adviesbureaus meewerken aan de mestfraude”.

Het is onduidelijk waarom het rapport met de titel ‘Mest onder de loep genomen. Onderzoek fraudepraktijken van beeld tot advies’, niet eerder openbaar is gemaakt. Pas na berichtgeving in vakblad Boerderij stuurde minister Schouten (Landbouw, CU) het in december vorig jaar naar de Tweede Kamer. Het rapport is tot publicatie gisteren nagenoeg onopgemerkt gebleven.

Het adviesrapport uit mei 2016 is geschreven door oud-Tweede Kamerlid en boer Piet Blauw (VVD) en oud-accountant Marco Korff. Ook Blauw zegt niet te weten waarom hun rapport bijna twee jaar binnenskamers is gehouden.

Omvang fraude ‘niet bekend’

Opvallend is dat lang nadat de onderzoekers het rapport bij het ministerie hadden ingeleverd, de overheid naar buiten toe is blijven volhouden niet te weten in welke mate gefraudeerd wordt met mest. Zo ook tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer, medio 2017. Toezichthouder NVWA zei tijdens die hoorzitting dat de omvang van mestfraude „niet bekend” was. De vraag was of het, zoals de sector zelf benadrukt, om ‘een paar rotte appels’ ging, of dat er meer aan de hand was, zoals toen uit rapporten van onder meer de politie bleek.

De conclusies van het nu gepubliceerde rapport uit 2016 sluiten aan bij de uitkomst van een onderzoek van NRC uit november vorig jaar. Daaruit bleek dat mesthandelaren in het zuidoosten van het land samenspannen met veehouders, mestverwerkers en mesttransporteurs. De fraudeurs worden gefaciliteerd door adviseurs, de Rabobank, een laboratorium en een garagehouder. Van de 56 door NRC onderzochte bedrijven in de mestsector bleken er 36 (64 procent) te zijn beboet, verdacht, of veroordeeld door de NVWA of door het Openbaar Ministerie.

Actieplan tegen fraude

Direct na publicatie zei de net aangetreden minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) boos te zijn. Dat er fraude gepleegd werd wist ze, maar dat er op zulke schaal samengespannen werd, was volgens haar onbekend.

In een reactie zegt haar woordvoerder dat het om een „intern advies” ging.

Inmiddels hebben de vertegenwoordigers van de landbouwsector, de varkenshouders, de mesttransporteurs en de Rabobank op aandringen van minister Schouten een actieplan gepresenteerd om de fraude tegen te gaan. Een voorstel daarin is een keurmerk voor mestbedrijven.