MeToo in de Amerikaanse woningbranche

Sinds Hollywoodproducent Harvey Weinstein beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag lijkt het soms alsof seksuele intimidatie en aanranding alleen voorkomen in de glamour en glitterwereld van the rich and famous, de film-, toneel-, media- en modellenwereld. In werkelijkheid kan seksuele intimidatie natuurlijk overal voorkomen waar sprake is van hiërarchie, ongelijke machtsverhoudingen en afhankelijkheidsrelaties.

De BBC onderzocht de Amerikaanse woningbranche en ontdekte dat seksueel grensoverschrijdend gedrag daar een onderschat probleem is. Huisbazen, woningbeheerders en werknemers van huisvestingsbureaus blijken zich niet zelden schuldig te maken aan seksuele intimidatie. Volgens het principe van voor-wat-hoort-wat worden woningzoekenden om seksuele gunsten gevraagd in ruil voor hulp. En het zijn vooral alleenstaande vrouwen met een laag inkomen die hiervan het slachtoffer zijn.

In de VS zijn er net als in Nederland voor lagere inkomens huursubsidies. Ruim twee miljoen huishoudens kunnen met behulp van dit ‘voucher program’ een huis huren. Lokale huisvestingsbureaus zijn verantwoordelijk voor de verdeling van deze vouchers. En bezitten zo een machtspositie. In het verhaal laat de BBC vrouwen aan het woord die door eigenaren of medewerkers van zo’n huisvestingsbureau of hun huisbaas ongewenst werden betast of oneerbare voorstellen kregen. Zoals Khristen Sellers:

“Het ging maar door. Hij bleef weigeren te tekenen. Elke keer als hij langskwam, was het van ‘je moet eerst iets doen voordat ik de papieren teken. Daar moet je een besluit over nemen’.”

Wie weigert zich te laten afpersen, krijgt geen subsidie of een woning. Maar wie uit wanhoop toch een seksuele dienst verricht, krijgt evenmin een huis, zo blijkt. Klagen kan, maar de procedure om een klacht in te dienen is omslachtig en verschilt per staat. Veel slachtoffers weten bovendien niet dat ze een klacht kunnen indienen. Niettemin worden jaarlijks honderden rechtszaken aangespannen tegen daders. Een huisvestingsbureau in Baltimore, waar 113 slachtoffers zich meldden, moest zo voor miljoenen aan schadevergoeding betalen.

