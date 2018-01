Macron wil geen ‘jungle’ meer in Calais

Als lid van een partij die speciaal is opgezet om de politieke agenda van de president ongehinderd te laten passeren, koos parlementslid Sonia Krimi half december een ongemeen aanvallende toon. „Niet alle vreemdelingen in Frankrijk zijn terroristen, niet alle vreemdelingen zijn oneerlijke bijstandsfraudeurs”, oreerde de afgevaardigde van La République en Marche onverhoeds tijdens het wekelijkse vragenuurtje.

Haar tirade weerspiegelde een groeiend ongemak over Macrons aanpak van immigratie bij vooral de linkervleugel van zijn meerderheid. Tijdens een bezoek aan kuststad Calais, voor veel migranten het voorportaal voor oversteek van het Kanaal, probeerde de Franse president dinsdag zijn critici te antwoorden.

Frankrijk moet tegelijk „ferm” optreden tegen illegaal verblijf en smokkelnetwerken en „humaniteit” tonen tegenover migranten. „In geen geval laten we hier opnieuw een jungle ontstaan”, zei hij, verwijzend naar het in 2016 ontruimde krottenkamp.

Maar terwijl hij op economisch terrein rechts en links met uitruil van belangen weet te verzoenen, lijkt zijn depolitiserende mantra „en même temps” (op hetzelfde moment) bij het migratiedossier minder succesvol. ‘Macronisten’ die oorspronkelijk van links komen vinden hem hardvochtig, leden met rechtse wortels vinden soms dat hij niet ver genoeg gaat.

Franse waarden

„De Franse waarden worden bedreigd”, zei Macrons politieke mentor Jacques Attali. In weekblad L’Obs, dat opende met een fotomontage van Macron achter prikkeldraad met de tekst ‘Welkom in het land van de mensenrechten’, sprak Nobelprijswinnaar J.M.G. Le Clézio zijn afschuw uit over het bij links Frankrijk omstreden onderscheid dat Macron maakt tussen economische en politieke migranten. Vooral het plan om in algemene noodopvangcentra op verblijfsstatus te controleren, zette veel kwaad bloed.

„Meneer Macron, uw beleid is in strijd met het humanisme dat u voorstaat”, schreven prominente Macron-steunpilaren, onder wie de auteur van zijn economische programma, Jean Pisani-Ferry, dinsdag in Le Monde. Zij herinnerden hem eraan dat hij in de campagne nog vol lof was over bondskanselier Angela Merkel die met het openen van de Duitse grenzen in 2015, in Macrons woorden, Europa’s „collectieve eer gered” had. Eenmaal president beloofde Macron dat „voor het eind van het jaar geen mannen of vrouwen meer in straten of bossen” hoefden te slapen.

Boycot

Dat is niet gelukt. In Calais is het aantal migranten in het havengebied weer opgelopen tot zo’n 600. Ondanks de sneeuw proberen anderen de Alpen tussen Italië en Frankrijk over te steken. Om kampementen zoals de „jungle” te voorkomen, worden zij opgejaagd door de politie. Hulporganisaties boycotten het bezoek van Macron en deden aangifte voor „vernieling” van bezittingen van migranten. Agenten zouden hun in Calais tenten en slaapzakken in stukken snijden.

„Als dat het geval is, en bewezen is, dan wordt dat bestraft”, zei Macron dinsdag. Hij gaat het aantal opvangplaatsen voor migranten vergroten en laat de staat de voedseldistributie overnemen van de hulporganisaties.

In februari presenteert Macron een nieuwe asielwet. Terwijl mensen nu gemiddeld 18 maanden op uitsluitsel over asiel wachten, wil hij dat die termijn teruggaat tot maximaal een half jaar. Vluchtelingen krijgen minder tijd om een aanvraag te doen en mogen langer (maximaal 90 dagen) in detentie gehouden worden.