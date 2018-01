Japanse stad schrikt van giftige kogelvis

Het was maandag schrikken in Gamagori, een stad in het centrum van Japan. Luidsprekers die inwoners normaal waarschuwen voor overstromingen, aardbevingen of een tsunami, alarmeerden hen dat een plaatselijke supermarkt vis had verkocht die mogelijk giftig was.

De winkel had vijf pakjes kogelvis verkocht waar ook de lever in zat. De huid, darmen, eierstokken en lever van bepaalde soorten kogelvis bevatten tetrodotoxine, een giftige stof die het zenuwstelsel aantast. Het is dodelijker dan kaliumcyanide.

Een van de klanten had een medisch centrum opgebeld om te zeggen dat het pakje lever bevatte. De overheid reageerde daarna snel. Vier van de vijf pakjes werden teruggebracht, maar de koper van het vijfde pakje belde de supermarkt op om te zeggen dat ze het al hadden opgegeten. Iedereen was ‘okay’, zei hij.

De supermarkt had de kogelvis al vele malen eerder verkocht, omdat een werknemer dacht dat deze soort veilig was. In zware gevallen veroorzaakt tetrodotoxine gevoelloosheid rond de mond, gevolgd door verlamming en dood door verstikking. Er is geen tegengif bekend. Een persoon kan al na twintig minuten overlijden. Meestal duurt het vier tot acht uur.

Ondanks het risico, wordt kogelvis gezien als een lekkernij en is zeer populair. Koks moeten een speciale licentie hebben en het serveren van de huid en giftige organen is verboden bij de wet. Kogelvisrestaurants tonen de vinnen van geserveerde vissen bij de ingang om te adverteren dat ze veilig zijn. Tussen 2006 en 2015 stierven tien mensen door het eten van de vis. De meesten hadden geprobeerd het zelf te bereiden.