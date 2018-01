Integriteit Infantino blijft een gevoelig thema

Lente 2015 in Zürich. De Zwitserse politie doet een inval in het vijfsterrenhotel Baur au Lac. Zeven functionarissen van de wereldvoetbalbond FIFA worden van hun bed gelicht en gearresteerd in opdracht van de federale Amerikaanse politie FBI. In totaal veertien officials, onder wie vicevoorzitter Jeffrey Webb van de Kaaimaneilanden, worden verdacht van onder andere het aannemen van steekpenningen van marketingbureaus en mediabedrijven.

Summits Vrouwencompetitie, transfers, kalender De wereldvoetbalbond FIFA is bezig aan een reeks van twaalf summits. Presidenten en secretaris-generaals van nationale voetbalbonden gaan aan de hand van wisselende thema's in gesprek over de toekomst van voetbal. In totaal worden alle 211 bij de FIFA aangesloten bonden gehoord. De reeks begon in november in Baku, Azerbajdzjan, en eindigt in maart in Lima, Peru. De besproken thema’s dinsdag in Amsterdam: jeugd- en vrouwencompetities, het transfersysteem en de internationale wedstrijdkalender.

Het was de inleiding tot de val van de toenmalige voorzitter Sepp Blatter, die tijdens zijn zeventien-jarig voorzitterschap meermalen in verband werd gebracht met omkoping en corruptie.

Winter 2018 in Amsterdam. Gianni Infantino, Blatters opvolger, zit in een conferentiezaal in vijfsterrenhotel Okura. Naast hem Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse voetbalbond KNVB. De FIFA is bezig aan een reeks van twaalf summits, waar aan de hand van wisselende thema’s de toekomst van het voetbal besproken wordt. Dinsdag was de vijfde in Amsterdam.

Imago herstellen

Voetbal moest een nieuw tijdperk ingaan. Infantino sprak de belofte uit het imago van de FIFA te herstellen en „de wereld weer trots te maken”. Voor en na zijn aanstelling werd hij gesteund door de Nederlandse voetbalbond. Van Praag zei destijds Infantino te kennen als „een zeer integer persoon.”

Van het aangekondigde nieuwe tijdperk lijkt vooralsnog geen sprake. Sinds zijn aanstelling als voorzitter, in februari twee jaar geleden, wordt getwijfeld aan de integriteit van Infantino. De ethische commissie van de FIFA onderzocht of zijn handelen in strijd was met de gedragscode.

Uit onderzoek van verschillende Europese media en door interne klokkenluiders bleek hij onder anderen paus Franciscus met zijn familie bezocht te hebben en met privéjets naar Rusland en Qatar te zijn gereisd. Ook zou hij zich bemoeid hebben met de voorzittersverkiezing van de Europese voetbalbond UEFA. Dit terwijl werknemers van de FIFA politiek neutraal moeten blijven. Tot een straf of schorsing leidde het niet vanwege gebrek aan bewijs.

Beladen onderwerpen

Bij het persmoment aan het einde van de dag gaat het dan ook maar weinig over de summit.

Of het volgens Infantino beter gaat met de integriteit? Er is zeker een stijgende lijn, antwoordt de Zwitser. „Transparantie is belangrijk, maar we zijn niet perfect. We moeten leren van fouten uit het verleden.” Van Praag valt hem bij door eraan toe te voegen dat „dat soort mensen” – doelend op de gearresteerden in Zürich – nu in de cel zitten. „Zijn opdracht was om de organisatie te veranderen. Wij en Europese collega's zijn daar erg tevreden over.”

De FIFA-voorzitter noemt een aantal onderwerpen waar nog beter naar gekeken moet worden: het beschermen van de sport, doping, matchfixing, geweld in stadions en racisme. „Maar”, voegt hij er aan toe. „Er zijn meer uitdagingen in de gewone wereld dan in het voetbal. Voetbal is nog nooit zo populair geweest en het niveau was nog nooit zo hoog.” En zo pareert hij dit gevoelige thema, evenals alle andere beladen onderwerpen.