Het regent weer winsten, maar let op de addertjes

De economie bruist, de werkloosheid keldert, het optimisme héérst. Lees ook: Daar zitten we dan, midden in de zeepbel

Dat doen ze om twee redenen, waar zij liever niet mee te koop lopen. De eerste is: ze verdienen zoveel geld, dat ze eigenlijk niet goed weten waar ze dat op dit moment met genoeg rendement kunnen investeren. Een remedie daarvoor is ook het inkopen van eigen aandelen door een bedrijf, een vorm van juist níet ondernemen.

De economische groei overtreft de verwachtingen, in Nederland én in de hele Europese Unie. Dus reken maar op een reeks van hogere winsten en hogere dividenden voor beleggers. Sommige grote ondernemingen zullen ook een groter deel van hun toch al gestegen winsten uitkeren als dividend.

Huizenhausse

De prijsstijgingen van koopwoningen zijn een katalysator van economische groei. De Nederlandsche Bank becijferde eind vorig jaar dat de opleving van de huizenmarkt goed is voor een kwart van de economische groei. Het bedrijfsleven profiteert volop: van makelaars en zzp’ers tot bouwgiganten. Je zou de hausse terug moeten zien in de resultaten van Beter Bed en in die van bouwers als Heijmans, BAM en VolkerWessels. De bouwers hebben wel één manco: zo nu en dan vallen er nog lijken uit de kast uit de tijd dat ze te laag of zonder oog voor de risico’s inschreven op aanbestedingen. VolkerWessels en BAM moesten eind vorig jaar erkennen dat ze calculatiefouten hadden gemaakt bij de aanleg van een zeesluis bij IJmuiden.