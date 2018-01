Hangbrug ingestort Colombia: tien doden

Door het instorten van een hangbrug in Colombia zijn tien bouwvakkers om het leven gekomen. Dat schrijven lokale media op basis van autoriteiten. De brug was nog in aanbouw, toen die maandagochtend (lokale tijd) inzakte.

De constructie zou volgens de landelijke krant El Espectador 280 meter hoog en 446 meter lang moeten worden. In maart zou die opengaan.

Snelweg

De brug, die omgerekend 22 miljoen euro zou hebben gekost, had onderdeel moeten worden van de snelweg die de hoofdstad Bogota met de stad Villavicencio verbindt. De brug bevond zich bij Chirajara, op de grens van de provincies Cundinamarca en Meta:

Er zijn nog zoekacties gaande, omdat niet bekend is hoeveel mensen aan het werk waren op het moment van het instorten.

De president van Colombia, Juan Manuel Santos, heeft zijn steun betuigt aan de nabestaanden op Twitter:

Een korte video waarop het instorten te zien is: