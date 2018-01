Haase en Hogenkamp uitgeschakeld op Australian Open

De Nederlandse tennissers Robin Haase en Richèl Hogenkamp zijn opnieuw vroeg in de Australian Open uitgeschakeld. Na de eerste ronde speelt van de drie geplaatste Nederlanders alleen Kiki Bertens nog mee in het grandslamtoernooi in Melbourne.

Voor Haase is het de zevende keer dat hij het toernooi vroegtijdig verlaat, maar zijn verliespartij kwam evengoed als een verrassing. De als 43e geplaatste Hagenaar verloor van de 22-jarige Italiaan Lorenzo Sonego, die als nummer 219 op de deelnemerslijst staat. In vier sets werd het 6-3, 7-5, 6-7 (6) en 7-5.

Haase merkte naderhand tegenover persbureau ANP op er veel meer in had gezeten. Sonego gold als grote onbekende, en had volgens Haase een bijzonder gelukkige middag: “Hij moest er volgens mij soms zelf ook om lachen, want hij leek soms niet eens door te hebben wat hij deed.”

“Ik wist niks van die jongen, volgens mij heeft hij nog nooit op ATP-niveau gespeeld. Hij is ‘up and coming’ en kwalificeerde zich niet voor niks. Ik was erg verrast over zijn service en zijn forehand was bij vlagen ongelooflijk.”

Haase was de gedoodverfde favoriet en verkeert in goede vorm. In het Indiase ATP-toernooi van Poona haalde hij de laatste acht, en in Auckland schopte Nederlands beste tennisser het tot de halve finale. Toch wil het op de Australian Open maar niet lukken, in 2011 lukte het Haase voor het laatst om de eerste ronde van het toernooi te overleven - toen kwam hij tot de derde ronde.

Ook Hogenkamp verliest vroegtijdig

Richèl Hogenkamp had een korte partij op het hardcourt in Melbourne: in twee sets werd het 6-1 6-2 voor de Spaanse Lara Arruabarrena. Al in de eerste service werd Hogenkamp gebroken, en ook in de tweede set kwam ze al snel met 2-0 achter. Toen de Spaanse op 3-1 een nieuwe break pakte, was de wedstrijd voor Hogenkamp gespeeld.

Het was voor de 25-jarige tennisster uit Doetinchem de tweede keer dat ze zich wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi. In 2015 werd ze ook uitgeschakeld in de eerste ronde. Tegen ANP zegt ze geen moment het gevoel te hebben gehad dat er een overwinning in zat:

“Als je niet meer weet hoe je punten moet binnen halen, dan voel je je niet prettig op de baan. Dit is heel frustrerend. Nu is het zaak snel naar huis te gaan en hard te blijven werken. Het vertrouwen krijg ik alleen maar terug door wedstrijden te winnen.”

In tegenstelling tot Haase verkeert Hogenkamp niet in de beste vorm van haar leven. In Auckland en Hobart strandde ze ook in de eerste ronde. Zelf zegt ze daarover tegenover ANP:

“Ik heb weinig gewonnen de afgelopen tijd en heb hier veel meer op de trainingsbaan gestaan dan dat ik wedstrijden heb gespeeld. Als je dan een tegenstander hebt die veel ballen terugslaat en goed verdedigt, ben je heel afhankelijk van je eigen spel.”

Alleen Kiki Bertens doet namens Nederland nog mee in het enkelspel. Zij haalde maandag de tweede ronde dankzij een overwinning op de Amerikaanse Catherine Bellis. Woensdag treft Bertens opnieuw een Amerikaanse. De als 113e geplaatste Nicole Gibbs is dan haar tegenstander.