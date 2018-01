Gezochte opstandige Venezolaanse piloot gedood

De opstandige helikopterpiloot Oscar Pérez is tijdens een politieactie in Venezuela maandag op het leven gekomen. Volgens de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Néstor Reverol is hij samen met zes andere “terroristen” gedood.

Pérez (36) was voortvluchtig en werd al maanden gezocht door de autoriteiten. Afgelopen zomer stal de voormalig agent een politiehelikopter en wapens van de overheid, die hij gebruikte om een aanval uit te voeren op het Hooggerechtshof en het ministerie van Binnenlandse Zaken van Venezuela. Vervolgens zei hij in een videoboodschap met meerdere zwaarbewapende mannen in opstand te komen tegen het bewind van president Nicolás Maduro.

Tijdens de gevechten maandag deelde Pérez meerdere video’s op Instagram waarin hij zei omsingeld te zijn. Met een bebloed gezicht stelt hij vast de overheid erop uit was om hem uit de weg te ruimen. Zijn groep opstandelingen zou beschoten worden met onder meer granaatwerpers, ook al beloofde de voormalig agent zich over te geven. “Ik wil Venezuela vragen om de moed niet op te geven, om te vechten en de straat op te gaan”, zei Pérez in een van de laatste videoberichten.

In juli dook hij op bij een protest in de hoofdstad Caracas. Toen riep hij Venezolanen ook op om te blijven demonstreren.

Maandag werd al bekendgemaakt dat meerdere rebellen waren opgepakt. Minister Reverol zei vervolgens dinsdag dat zeven opstandelingen waren gedood buiten Caracas. Ook kwamen twee agenten om het leven en raakten acht zwaargewond.

Volgens Reverol openden de rebellen eerst het vuur en reageerden Venezolaanse autoriteiten uit zelfbescherming. De minister reageerde volgens Reuters: “De terreurdaden van deze terreurcel tonen dat ze doelen hadden om [Venezuela] te destabiliseren.”

Martelaar van de oppositie

De overheid noemde Pérez eerder een “fanatieke, extremistische terrorist”. Critici zeiden echter dat de aanval op de overheidsgebouwen door de staat was georkestreerd. Het zou een excuus zijn voor Maduro om het leger verder in te zetten en harder op te treden tegen demonstranten en tegenstanders.

Nu wordt Pérez gezien als een martelaar van de oppositie. De voormalig burgemeester van Caracas Antonio Ledezma, die gevlucht is naar Spanje, schreef: “Eer en glorie voor de dappere burgers die hun leven gegeven hebben voor hun idealen”.

Venezuela kampt al jaren met een economische crisis. Medicijnen en voedsel zijn moeilijk te krijgen of onbetaalbaar. De economische problemen hebben de oppositie tegen het regime van Maduro verder aangewakkerd, die op zijn beurt hard optreedt tegen demonstranten en politieke tegenstanders. In 2017 kwamen meer dan honderd Venozuelanen om het leven.