Flixbus blijft groeien en maakt winst

Busvervoerbedrijf Flixbus blijft groeien. Zowel het Duitse moederbedrijf als de Nederlandse tak Flixbus B.V. maakten in 2017 voor het eerst winst.

Afgelopen jaar reisde bijna twee miljoen reizigers naar, vanuit en binnen Nederland met Flixbus. Een toename van 30 procent ten op zichte van 2016. Toen reisden zo’n 1,4 miljoen Nederlanders met Flixbus.

